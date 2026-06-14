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李小龍胞姊李秋源於美國離世享年88歲 2年前曾與成家班成員相聚曝光狀態 李香凝晒珍貴照哀悼

影視圈
更新時間：18:07 2026-06-14 HKT
發佈時間：18:07 2026-06-14 HKT

一代武打巨星李小龍的胞姊李秋源，於6月8日在美國三藩市家中安詳離世，享年88歲。「李小龍會」今日（14日）代表李家幼子李振輝對外公佈這項沉痛噩耗，透露家屬目前正強忍喪痛處理後事，懇請外界給予平靜空間，喪禮細節將於適當時候公佈。

李小龍女兒李香凝悼念李秋源

面對姑媽的離世，李小龍女兒李香凝亦在Instagram上發文悼念。她特別上傳了父親李小龍與姑媽年輕時的珍貴舊照，並寫下「Rest in Peace」字句，送別這位一生愛護父親的大家姐。李家共有五兄弟姊妹（長女李秋源、次女李秋鳳、長子李忠琛、次子李振藩即李小龍及三子李振輝），手足之間感情向來極為深厚。李小龍五兄弟姊妹之中，目前已經有四人離世，只剩下家中排行最細的李振輝 (Robert)還健在。

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李秋源2024年曾被公開照片

李秋源近年已回到美國生活養老，生活非常低調。2024年，內地女星劉雨欣曾於小紅書分享在美國巧遇李秋源的合照，當時86歲的李秋源身穿紫紅色底衫及黑色風褸、頭戴Cap帽，面色紅潤且蘋果肌飽滿，精神狀態極佳，完全看不出年過八旬。照片中她優雅從容地指著劉雨欣手上的李小龍海報，並與對方分享了許多關於弟弟的不同視角與鮮活故事。劉雨欣在發文致敬時，更大讚李小龍將中國功夫帶進荷里活，感嘆巨星隕落太早，而李秋源的親切分享則讓大家再次感受到傳奇的溫度。另外，同年12月成家班的陳威廉在小紅書分享影片，分享與李秋源一同吃晚餐，當時李秋源面色紅潤、精神氣息亦相當不錯。

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森森前夫為李小龍胞弟李振輝：

李秋源致力傳播弟弟李小龍精神

身為大家姐的李秋源，生前一直致力傳播弟弟的影響力。她曾於2013年專程回港出席《傳奇40年—李小龍》紀念活動，大方分享弟弟鮮為人知的秘辛。她憶述李小龍兒時頑皮固執，縱使父親不贊成他學武，但他仍展現出驚人武術天賦；她更笑言童年跟媽媽回順德時，幾姐弟因怕鬼而擠在一張床上橫著睡。這些生動的回憶，讓大眾看見這位武打傳奇私下柔情與可愛的一面。

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李秋源多次參與李小龍紀念活動

多年來，李秋源多次參與相關紀念活動，並強調李小龍精神已成香港重要的文化符號。她曾借出珍藏多年的李小龍遺物作展覽，當中一件紅黃綠色針織衫背後更藏著「催淚洋蔥」：當年李秋源初抵美國因不適應天氣而感到嚴寒，弟弟李小龍特意送上這件毛衣為她禦寒。這份被李秋源珍藏大半生的溫暖禮物，印證了兩人密不可分的姊弟情誼，如今也將伴隨她的離去，永遠留在影迷的心中。

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