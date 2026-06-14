內地男星金澤驟逝 生前對話截圖流出疑揭遭同性潛規則  傳要陪Gay被拉上床？

曾以《從結婚開始戀愛》、《喬安你好》等劇成名的內地男星金澤（原名張家瑋），獲證實已於本月4號在杭州私宅與世長辭，終年33歲。儘管經理人公司火速發聲明定調為因病離世，並懇求大眾停止臆測，但事件卻在男方舊愛曝光私密通訊後迎來大反轉，揭開了業界光鮮亮麗背後令人咋舌的辛酸與黑暗。

金澤曾被傳因過勞離世

起初，這樁悲劇在橫店影視城傳開時，不少同行皆感惋惜。金澤所屬的經理人公司「盛世光年」隨後出面釐清，指他是在家中因病離世，並非網傳的片場意外，公司正協助家屬處理後事。回顧其演藝生涯，他從北京服裝學院畢業後由模特兒轉戰戲劇圈，近年更積極投身微短劇熱潮。然而，在影視寒冬的2026年，他依然接下多達4檔戲約，龐大的工作量令外界不禁聯想其死因是否與長期透支體力、甚至引發急性心血管疾病相關。

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金澤疑預告自己「立即猝死」

正當大眾以為事件將告一段落，《日掛中天》的幕後投資方、同時也是金澤前任女友的李子鋒，卻在6月13日爆料。她透過社交平台釋出聲稱是兩人過往的聊天截圖，字裡行間滿是男方對殘酷現實的無奈。在工時方面，金澤頻頻抱怨「凌晨才收工」、「清晨六點又得開工」，長期處於極度睡眠剝奪的狀態，更曾語帶自嘲地感嘆自己「立即猝死」，足見身心早已到達崩潰邊緣。

金澤疑受到同性潛規則

對話截圖中還牽扯出疑似娛樂圈的「潛規則」，金澤疑在訊息裡透露自己屢次淪為陪企業大老闆交際的棋子，充滿無力感地嘆息：「在社會上討生活，有些事根本躲不掉」。他甚至毫不避諱地向女方提及涉及同性的騷擾遭遇，描述了極度不堪的衝突畫面：不但被強押屈膝、遭對方啃咬拉扯，甚至還面臨被「硬拖上床」的險境。

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