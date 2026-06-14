許楠儁《我的王室死對頭》爆紅即捲緋聞 洪伊雪火速否認：只是大學同學

近日憑奇幻喜劇《我的王室死對頭》爆紅的韓星許楠儁捲入緋聞風波，對象是身兼模特兒的女演員洪伊雪，不過女方已迅速出面否認。近日，網絡上開始流傳許楠儁與洪伊雪正在拍拖，二人因同時出演出劇集《我的王室死對頭》而結緣，許楠儁在劇中飾演男主角車世界，洪伊雪則客串演出秘書一角。

洪伊雪好大反應

面對緋聞，洪伊雪昨日特別發文澄清，表示：「近期有一些關於我的說法在流傳，我審慎地留下這篇文字。報道中所提及的演員只是大學時期一起上課而相熟的好同事，絕無戀愛關係。」她強調因為擔心多說話反而引起更多誤解，才一直未敢出聲，見謠言持續發酵，擔心對對方造成困擾，才決定親自說明。洪伊雪、許楠儁都是成均大學藝術學院演技藝術系出身。

韓孝珠同孔明睇波惹緋聞

另一邊廂，女星韓孝珠亦傳出緋聞，11日她被拍到與男星孔明現身首爾蠶室棒球場睇球賽。孔明身穿支持球隊LG雙子的球衣及球帽，韓孝珠則以米色針織衫配太陽眼鏡現身，二人一同睇波即惹來拍拖傳聞。不過，原來他們此行並非純粹睇波，背後更有合作原因。MBC已確認韓孝珠與孔明將主演青春愛情劇《你的球場》，劇情講述正在進行第2年康復治療的王牌投手孔明遇上出身律師的體育經理人韓孝珠，展開一段重返賽場的旅程。

此外 ，《我的王室死對頭》昨晚播出第12集，全國平均收視升至10.5%再創自身新高。新一集講到面臨永別回到朝鮮時代的瑞霜（林智妍飾）決定保持冷靜，並鼓起勇氣向車世界（許楠㒞飾）受透露二人的命運，然而，車世界無法接受瑞霜的突然歸去。而車世界的爺爺亦從車禍中醒過來。