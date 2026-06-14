鍾鎮濤廣州開騷重現「瀟灑哥」造型 孖愛女唱金曲淚憶百歲亡母

B哥（鍾鎮濤）在電影《新精武門1991》中飾演的「瀟灑哥」，絕對是香港喜劇電影史上的經典角色之一。35年後的今天，B哥把這個經典角色重現在觀眾面前，日前他在廣州舉行《及時行樂》巡迴演唱會，再以35年前「瀟灑哥」造型出現，穿皮帽、皮褸、皮手套加皮鞋示人。現年73歲的B哥再次駕馭起這個瀟灑哥造型時，與35年前一樣咁有型、咁瀟灑！

鍾鎮濤唱《餓狼傳說》

之後他又在台上大講瀟灑哥經典對白，更以這造型唱出《餓狼傳說》，而今次這曲的版本更是原作劉諾生（John Laudon）出道40周年的從新編曲版本，「瀟灑哥」成為首唱此版本的第一人，作曲者更特別到廣州現場支持。此外，B哥的媽媽早前安詳辭世，享嵩壽101歲，B哥及愛女鍾懿都特別在演唱會上送上鍾媽媽最愛的歌曲，B哥：「這場演出我期待了很久，但我今天心情格外沉重，因為我的母親前陣子仙遊了，享年101歲……所有工作早在很久前就全部安排好，也有不少歌迷粉絲專程由別的城市過來。我們這行始終有一句話就係The show must go on，演出終將繼續。因此我還是站在這兒，希望大家繼續支持我。以下呢首歌就送俾我媽媽！」

鍾鎮濤唱《你是如此難以忘記》感觸

B哥唱梁朝偉的《你是如此難以忘記》，唱到中段時更有點感觸，一度哽咽。至於鍾懿則送上徐小鳳的《風的季節》給嫲嫲，期望「哀傷痛痛帶走」，向嫲嫲作最後道別。此外，B哥兩位好友曾志偉及曾智明，更專誠到廣州支持；全場觀眾則由個唱開始便與B哥一起大合唱，唱足3個小時，看見如此多熱情觀眾支持，B哥再度感觸落淚。