孫慧雪狂做豐胸療程當「最索代言人」  低胸馬甲迫出雪白澎湃上圍  網民以為係林志玲

現年43歲的前TVB女星孫慧雪（Snow），雖然已為人妻近10年並育有兩子，但依然保持着十年如一日的童顏美貌與火辣身材，被網民封為「最索人妻」。近日，已連續第八年為豐胸公司擔任代言人的她，再次為品牌拍攝全新一輯宣傳照，尺度更勝從前，性感程度爆燈，引發網民熱議。

孫慧雪騷迫爆身材代言豐胸品牌

從最新發布的宣傳照可見，孫慧雪的狀態正值巔峰，絕不像一位兩子之母。照片中，她不論是展現甜美可愛的笑容，還是輕托香腮，都散發著極致的嫵媚感覺。其中一組造型，她身穿紅色緊身馬甲上衣，配搭簡單的牛仔褲，完美突顯出她傲人的上圍和纖細的腰肢，豐滿的「迫爆身材」叫人看得目不轉睛。另一組照片中，她換上黑色西裝外套，內搭性感胸衣，帥氣與性感兼備，展現出多樣的魅力。

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孫慧雪努力做豐胸療程

孫慧雪亦在社交媒體分享拍攝感受，表示團隊為求新鮮感，從服裝、形象到拍攝都付出了極大努力，而她自己也積極做運動和豐胸療程，務求將最完美的一面呈現給大家。她寫道：「身為美胸代言人已經第八年！每一年我哋都非常重視拍攝新一輯相片...務求將最完美嘅效果呈現出嚟！」敬業精神可嘉。

孫慧雪比陳自瑤更索？

這輯照片曝光後，立即引來大批網民和圈中好友留言激讚。不少粉絲認為孫慧雪的狀態更勝從前，甚至有網民驚訝地表示：「第一眼望以為係林志玲」，認為她的氣質與台灣第一名模林志玲有幾分相似。更有粉絲將她與同樣是豐胸代言人的另一位「最索人妻」陳自瑤比較，大讚孫慧雪「更美更索」，並封她為「全港最靚豐胸代言人」、「無敵代言人，全港第一」。看來，孫慧雪的女神地位在粉絲心中，依然無可取代。

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