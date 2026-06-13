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碧咸留名星光大道 湯告魯斯大讚「荷里活傳奇」 大仔新抱繼續不見蹤影

影視圈
更新時間：22:45 2026-06-13 HKT
發佈時間：22:45 2026-06-13 HKT

英國傳奇球星碧咸（David Beckham）雖然一向活躍於體壇，以及致力於慈善事業。但其超凡明星魅力比許多荷里活明星都來得更強勁，故此昨日（12日）正式在荷里活星光大道留名。他的設計師太太碧咸嫂Victoria，以及其巨星好友湯告魯斯（Tom Cruise）負責致辭之外，其2名兒子Romeo和Cruz、細女Harper、好友伊娃朗歌妮亞（Eva Longoria）都有到場支持。而早已宣稱與父母決裂的長子Brooklyn及其富家千金太太妮歌娜佩絲（Nicola Peltz），亦照例不見蹤影。

阿湯介紹好友輝煌的職業生涯

昨日在舉行碧咸打手印及留下專屬星星的儀式前，先由阿湯介紹好友輝煌的職業生涯，他說：「在獲得無數獎盃、球迷，以及全球性聲譽和認可性之前，有一個懷抱夢想的男孩，以驚人的決心和自律獲取他如今得到的一切成就。」阿湯又稱覺得在星光大道留名，對碧咸來說是最佳的慶祝儀式，「因為他的故事堪稱荷里活傳奇。一個男孩，堅信自己擁有超越自身的目標，必須努力爭取每一個機會，最終影響了他所從事的運動，塑造了世界各地的文化，並為後世創造了機會。」阿湯指好友取得了許多紀錄、成就和榮譽，但最難得是成功並未改變其本質。

碧咸自爆夫妻首次約會睇《甜心先生》

而Victoria致辭時則幽默地說：「荷里活星光大道是那種只在電影裏才能看到的標誌性建築——它用來表彰那些在各自領域取得成功並真正留下印記的人。所以，我自然而然地以為今天來這裏是為了領取我在經典邪典電影《辣椒狂熱》（Spice Girls主演的電影）中的那顆星。」接着她繼續讚揚丈夫的遠見卓識、決心和非凡努力，並指他通過球場上的成功和國際影響力，提高了足球在全球的受歡迎程度。輪到碧咸本人發言時，他先感謝了阿湯在20年前歡迎他和Victoria來到洛杉磯，並自爆他們夫妻倆首次約會時就是看阿湯的經典作《甜心先生》。他又感謝了Victoria，陪伴他度過了近30年的歲月。

Harper搵兄嫂摸門釘

儀式過後，有狗仔拍到Harper乘車前往哥哥Brooklyn和阿嫂妮歌娜位於比華利山的豪宅，但她逗留了數秒鐘就離去。有消息人士證實，Harper未有預約兄嫂就不請自來，試圖與近年變得疏遠的哥哥重新建立聯繫，可惜昨日Brooklyn並不在家，據知他和妮歌娜目前不在洛杉磯。

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