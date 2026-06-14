林小湛雍容華貴出席86歲生日宴 曾演《真情》高校長多年來美貌不變 家世顯赫父為陸軍中將

近日「資深綠葉」林小湛舉辦86歲的生日晚宴，已故藝人譚炳文女兒譚淑瑩，在社交平台上分享了與林小湛的合照，立即引發網絡熱議，眾人焦點無不落在這位年屆八旬、依舊風華絕代的「高校長」身上。在譚淑瑩分享的相片中，林小湛身穿一襲設計感十足的褶皺禮服，配上一頭時尚的酒紅色曲髮，精神奕奕，儀態萬千，歲月彷彿沒有在她身上留下痕跡，散發著一股與生俱來的雍容貴氣。

林小湛出身書香世代

林小湛的「凍齡」狀態，不僅體現在外貌上，更源於她豐盛的人生經歷，她出身於一個書香世代的顯赫家庭，父親林湛是陸軍中將，退役後投身教育，曾任香港及澳門培正中學校長，母親鮑以文同樣是老師及畫家。在如此濃厚的藝術與學術氛圍中成長，林小湛五歲便開始學習鋼琴，展現出非凡的音樂天賦，更曾在英女皇伊莉沙白二世的國宴上獻技，並於1977年榮獲「英女皇銀禧勛章」，這份榮譽足以證明她在藝術領域的卓越成就。

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林小湛桃李滿門學生有林峯、林嘉欣

60年代，林小湛與著名小提琴家洪逸濱結婚後移居加拿大，雖然家庭生活美滿，但她從未停止對藝術的追求，更跨界鑽研戲劇，將自己的人生拓展到更廣闊的舞台。在加拿大期間，林小湛不僅是一位出色的鋼琴家，更是一位備受尊敬的戲劇導師。她的學生遍佈中西演藝圈，當中不乏巨星級人馬，包括林嘉欣、林峯，甚至連加拿大影后Molly Parker，也曾跟她學戲，可謂桃李滿門。

林小湛中年拍劇《真情》成代表作

林小湛在45歲那年，她作出了一個大膽的決定，正式投身演藝事業，以「高齡新人」的姿態勇闖幕前。90年代，她回流香港加入TVB，憑藉長篇處境劇《真情》中「高校長」一角深入民心，其溫文爾雅、充滿智慧的形象，成為港人集體回憶。而在2023年的電影《毒舌大狀》中，她飾演反派角色廖子妤那位氣勢逼人的闊太母親，戲份雖少，卻以強大的氣場，成為電影亮點之一。

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