黃子雄為舊愛夏竹欣慶祝46歲生日 曾拍拖8年分手後照撐枱腳零尷尬 二人近年發展大不同

前TVB女星夏竹欣近日迎來46歲生日，她在IG限時動態上分享了一張與前男友、有「TVB御用有錢人」之稱的黃子雄撐枱腳吃漢堡包的合照，並溫馨寫道：「Thanks for the birthday burger.」照片中兩人笑容滿面，氣氛非常愉快。夏竹欣與黃子雄當年因合作拍攝經典處境劇《同事三分親》而撻着，兩人曾經拍拖長達8年。雖然最終未能步入婚姻殿堂，但這對舊情人完美示範了何謂「再見亦是朋友」，分手後仍保持着深厚友誼，不但經常大方同框出席好友聚會，男方更為女方慶生，感情昇華至另一層次。

黃子雄與夏竹欣拍拖8年分手

回顧黃子雄與夏竹欣長達8年的拍拖細節，他們的相處模式相當破格。性格西化的黃子雄曾透露，交往8年間從未送過花或節日禮物給女方，因他認為節日慶祝過於商業化；而性格直率的夏竹欣不僅未有介意，更對男友照顧有加，曾四處尋找他心儀的波衫作禮物。至於兩人的分手原因，黃子雄曾以「因誤會而結合，因了解而分開」這12字真言作總結。

雖然來自單親家庭的黃子雄常被外界視為「不婚主義者」並對婚姻有恐懼，但他曾澄清不婚是因為被身邊離婚的朋友嚇怕，更表示與夏竹欣分手並非單純因結婚生子的分歧，純粹是兩人經過深思熟慮後的和平決定。他們成功克服了七年之癢，卻在第8年選擇以知己身份繼續陪伴彼此。

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夏竹欣與黃子雄各有發展

近年夏竹欣與黃子雄的發展已各自走向不同軌道，但同樣精彩。夏竹欣在2015年毅然離巢轉投保險界，憑藉努力成為年薪過百萬的區域經理，變身事業女強人；她在2021年與圈外男友黎偉諾結婚，早前更甜蜜迎來結婚5周年，愛情事業兩得意。

另一邊廂，57歲的黃子雄依然是圈中出名的「鑽石級筍盤」，雖然維持半退休狀態，偶爾才接拍劇集過戲癮，但享受着單身貴族的生活。得知舊愛夏竹欣結婚時，黃子雄亦曾大方送上祝福，足見兩人早已放下昔日情份，互相替對方的幸福感到快樂。

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