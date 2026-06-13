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吳文忻離世丨吳文忻不敵乳癌離世 家屬公布告別儀式詳情 懇辭花牌籲轉作慈善捐款

影視圈
更新時間：20:54 2026-06-13 HKT
發佈時間：20:54 2026-06-13 HKT

前港姐季軍吳文忻（前藝名吳忻熹，Natalie）近年勇抗乳癌，無奈病情反覆，最終於2026年6月9日早上在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。她生前以積極樂觀的態度面對病魔，更曾舉辦「生前追思會」笑對生死，其堅強抗戰的歷程感染了無數同路人。今晚（13日），吳文忻的家屬透過IG正式公布了追思會及最後告別儀式的相關詳情，希望能讓大眾與她作最後道別。

吳文忻告別儀式保持低調

據家屬透露，走過漫長抗癌路的吳文忻已安息主懷，回到天父的懷抱。遵照吳文忻的生前意願，其正式的告別儀式將保持低調，僅限至親及受邀的親友出席，並不對外開放，家屬懇請外界及傳媒朋友能夠體諒。

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吳文忻守靈彌撒詳情公布

為了讓一直關心及支持文忻的公眾人士、粉絲，以及未能出席私人告別儀式的親友，能夠為她的靈魂安息祈禱及作最後告別，家屬特別安排了一場【守靈彌撒】，並誠邀大家一同出席。

吳文忻【守靈彌撒】詳情 資訊
日期 2026 年 6 月 24 日（星期三）
時間 晚上 7 時 30 分
主禮 陳志明神父
地點 堅道聖母無原罪主教座堂（香港中環堅道16號）

吳文忻遺作義賣與慈善捐款安排

吳文忻生前熱心公益，為了將她的愛心承傳下去，家屬特別列出了出席彌撒的相關須知，並呼籲大家將購買花牌的費用轉作慈善用途，幫助更多受癌症影響的家庭。

【出席守靈彌撒溫馨提示】

  • 參與方式：此場彌撒無須預先登記，歡迎各位直接前往出席。
  • 心意表達（懇辭花牌）：鑑於教堂空間有限，家屬懇辭一切花籃及花牌。若親友及公眾人士希望向文忻表達最後心意，請以吳文忻 (Natalie Ng) 名義，捐款至香港癌症基金會的「紀念故人捐款」項目，讓我們將文忻的愛承傳下去，凝聚這份心意，去幫助其他正受癌症影響的家庭。
  • 遺作義賣：當天現場將有文忻的遺作《因愛重生》進行義賣，所有收益將不扣除成本，全數撥捐聖母無原罪主教座堂。
  • 儀式安排：彌撒當晚不設靈柩停放及瞻仰遺容儀式。
  • 交通建議：主教座堂不設泊車位，建議公眾乘搭公共交通工具前往。

吳文忻的離世讓不少圈中好友及網民感到惋惜，但她面對逆境時展現的強大生命力與正能量，將透過她的遺作及大眾的善舉繼續遺愛人間。

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