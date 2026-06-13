Anson Lo盧瀚霆自爆聽Demo已好想喊 新歌邀Cloud演繹生死戀

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）推出全新音樂作品《最後一個降落傘》，有別於以往標誌性的勁歌熱舞，今次Anson Lo回歸慘情歌系列，挑戰充滿韓劇主題曲視感的悲壯曲風。新歌不僅再度邀得黃偉文（Wyman）填詞，更首度邀請女神歌手雲浩影（Cloud）擔任MV女主角，齊齊上演催淚虐心生死戀。歌曲由徐浩（Terry）作曲及監製，Anson Lo透露今次是自己睽違多時再次推出的慘情作品，而歌曲在誕生之初便已充滿淚點：「第一次收到 Terry 嘅 demo 嘅時候，其實我一聽就已經好想喊，覺得好悲慘、好悲壯，有一啲似韓劇主題曲嘅感覺。」

盧瀚霆參與了劇本構思

因為這份直覺，Anson Lo主動向Wyman提出寫一首好慘嘅歌的要求。Wyman 最終以「降落傘」作為歌曲的核心意象，背後寓意既甜蜜又殘酷。Anson Lo道：「Wyman 用降落傘去比喻情侶之間嘅『二減一』假設性問題，如果飛機失事，唯一一個降落傘應該留畀邊個？情侶甜蜜鬥氣時嘅有趣對話，當你真正失去呢段愛情嘅時候，回想返就會顯得更加之痛。」

為呈現這份極致的悲傷，Anson Lo在腦海中構思了一個淒美的愛情故事，並將其融入劇情式MV當中。為此特別邀請Cloud首度正式合作飾演情侶。MV講述兩人原本是一對甜蜜的戀人，無奈女主角不幸患上癌症離世。在喪禮的場景中，Anson Lo來到現場彈奏女主角生前最愛的歌曲，藉此表達一輩子都無法忘記對方的深情。正因為親自參與了劇本構思，Anson Lo坦言在拍攝時更容易代入情感，交出極具感染力的虐心演繹。

Anson Lo入剪接室與導演一同修改

除了在劇本上出謀獻策，Anson Lo在造型與製作上也展現了對作品的極致執着，配合慢歌的氛圍，他今次在妝容、髮型、服裝，甚至隱形眼鏡上都刻意步向樸素，撇除平時在舞台上華麗的跳唱形象，呈現出最純粹、脆弱的一面。談及對作品的參與度，Anson Lo表示：「咁多年嚟，自己都好執着或者好要求自己喺作品上有高參與度。從第一首歌開始，無論 MV、作曲定係每一個場景着咩衫，自己都有九成九嘅參與。因為每一次嘅作品，自己係最知道自己想呈現啲咩面相、唔同嘅風格。我都proud of呢份執着。」這份認真甚至延續到後期製作。他透露自己每一次不論是出席活動的影片，還是每一個MV的剪接，他都一定會親自走上剪接室，與導演並肩作戰一同修改。他亦特別感謝幕後團隊與導演的包容，讓每一次的合作都能在愉快的火花中完成。