世界盃2026｜Lisa@BLACKPINK火辣熱舞引爆氣氛 Katy Perry銀色晚裝華麗登場 碧咸、湯告魯斯巨星現身觀眾席

繼加拿大世界盃頭場開鑼後，另一主辦國美國亦於當地時間12日晚上假洛杉磯SoFi球場進行開幕戰──D組賽事美國對巴拉圭，並舉行了盛大的開幕儀式。除了有《乜都得教練》視帝Jason Sudeikis以世界盃大使身份，在開幕禮演說歡迎來自世界各地的球迷，更有韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa、美國樂壇天后Katy Perry、南非小天后Tyra、美國饒舌歌手Future等參與開幕禮演出，星光熠熠。

Lisa與Anitta及Rema合唱《Goals》

其中以Lisa的勁歌熱舞最為亮眼，她與巴西女歌手Anitta及尼日利亞男歌手Rema合唱了收錄在世界盃官方專輯中的歌曲《Goals》。期間她穿上白色超短褲舞衣，與伴舞dancer在一堆繪畫了美國名勝的道具包圍下，大演連場熱舞，令全場觀眾睇到勁high！不過壓軸演出的Katy Perry亦不失禮，她身穿閃銀色晚裝裙，聯同10歲挪威小歌手Tius Luka合唱了其歌曲《Wonder》，帶動全場氣氛。

一眾荷里活巨星撐場

美國開幕式舞台星光燦爛之餘，觀眾席上更是巨星如雲，特地來睇波的猛人，包括剛出席過星光大道打手印儀式的碧咸（David Beckham）、碧咸嫂Victoria及他們的老友湯告魯斯（Tom Cruise）；同場還有金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo Dicaprio）、黑人影帝占美霍士（Jamie Foxx）、《星球大戰》之父佐治魯卡斯（George Lucas）、《翻生侏羅館》男星奧雲韋遜（Owen Wilson）、《摩登家庭》女星Sofia Vergara、微軟創辦人蓋茨（Bill Gates），以及時尚名媛Paris Hilton等，齊來為美國隊撐場。在一眾大人物加持之下，美國首仗即以4比1大勝巴拉圭，可見明星效應果然厲害。