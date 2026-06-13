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世界盃2026｜加拿大天王天后現身多倫多開幕禮 Alanis領軍4.5萬人唱國歌 Michael跟合唱團表演掀動球迷情緒

影視圈
更新時間：14:15 2026-06-13 HKT
發佈時間：14:15 2026-06-13 HKT

4年一度球壇盛事世界盃陸續在3個主辦國開鑼，繼墨西哥之後，加拿大方面亦於當地時間12日下午假多倫多BMO球場進行開幕戰──B組賽事加拿大對波斯尼亞，並舉行了盛大的開幕儀式。開幕禮由加拿大男星、「樂高蝙蝠俠」Will Arnett作為暖場嘉賓，他以極具感染力的演說歡迎各國球迷來到加拿大觀賽。接着由加拿大情歌王子Michael Buble聯同The Sole Power Choir合唱團，一起高唱《Bring It On Home to Me》，象徵加拿大站上國際足球盛事的舞台，令場內一眾加國球迷情緒高昂，紛紛舞動「楓葉國旗」。

賴恩雷諾士、米克邁亞斯觀賞開幕戰

開幕禮最高潮時刻，就是加拿大天后Alanis Morissette帶領全場45,000人高唱加拿大國歌，伴隨而來更有加拿大皇家空軍戰機隊進場，打造出氣勢磅礡的超震撼場面。除了天王天后駕臨外，加拿大歌手Alessia Cara、Jessie Reyez、巴勒斯坦創作歌手Elyanna，以及原住民表演者均有參與開幕禮演出。而原籍加拿大的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和諧星米克邁亞斯（Mike Myers）均有到場觀賞開幕戰。

大力神獎盃突然「漏氣」

雖然加拿大的世盃開幕式看似係威係勢，但期間亦發生了「蝦碌」場面。事緣大會安排了一座仿照大力神獎盃（世界盃冠軍獎盃）而製的吹氣道具登場，然而吹氣大力神獎盃出現無耐便突然「漏氣」，頓成國際級大笑話！此外，在開幕戰舉行前數小時，有示威者在多倫多某繁忙高速公路附近拉起寫有「將以色列踢出FIFA（國際足總）」的橫額，抗議國際足總仍與以色列聯繫。

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