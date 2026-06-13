鍾景輝 7.4 舉行安息禮拜 治喪委員會敬告家屬謝絕花圈 奠儀將全數撥捐「鍾景輝獎學金」

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝在今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。鍾景輝姪兒鍾至權曾稱伯父一生奉獻戲劇，桃李滿門，深知大家對他的敬重與愛戴，感謝各位一直以來對他的關心與陪伴。今日（13日）鍾景輝的家屬公布喪禮及追思安排，詳情如下：

我們敬愛的家人鍾景輝博士(King Sir) 蒙主恩召，安息主懷，享壽八十九歲。

已於主曆二零二六年六月三日安詳離世。

鍾博士一生蒙主恩典，秉持謙厚仁愛之心，奉獻於香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、電影及廣播等領域。他以卓越藝術造詣、嚴謹專業精神及無私教誨，推動香港戲劇、影視及文化藝術發展，並培育無數後進，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾敬重。 鍾博士不但見證香港演藝界薪火相傳、人才輩出的發展歷程，更以其學養、風範與熱誠，為本地文化藝術奠下深厚根基。他一生致力藝術發展與教育傳承，對香港本土文化藝術發展影響深遠；其精神與典範將長存於香港演藝界及眾人心中。

雖然我們心中萬般不捨，但深信鍾博士已在主懷中安息，得享天家平安；我們亦懷著主內盼望，相信在基督裡終有再聚之日。 安息禮拜安排

日期：二零二六年七月四日(星期六)

地點：九龍城浸信會

地址：九龍亞皆老街206號

接待時間：上午九時四十五分

安息禮拜：上午十時三十分至中午十二時三十分 是次安息禮拜及火葬禮屬家屬私人活動，謹邀親友及獲邀人士出席,懇請各界體諒 及尊重家屬安排。

禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至火葬場舉行火葬禮，確實地點將於六月十九日後確 認。屆時備有專車接載親友前往火葬場。火葬禮畢後，專車將接載親友前往旺角新世紀廣場解散。

懇辭花圈、花籃。 如蒙賜賻，將全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」 以支持培育未來演藝人才，延續鍾博士一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

哀此

鍾府家人

鍾景輝博士治喪委員會 敬告

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鍾景輝是TVB藝訓班開山祖師

鍾景輝在演藝界地位德高望重，曾於香港演藝學院任教17年，黃秋生、蘇玉華、潘燦良，劉雅麗、陳國邦、王祖藍等都是在任時期的學生，同時鍾景輝更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄入藝訓班，多得鍾景輝獨具慧眼讓周潤發入學，他曾說：「我覺得周潤發外形好、有潛質，所以就給他一個機會。」多年來鍾景輝參與了不少舞台劇的執導和演出，亦參與了電影製作，曾擔任亞視節目《尋找他鄉的故事》系列的旁白，其獨特的聲綫不單令世界各地華人所知，亦令不少藝員爭相模仿！

鍾景輝多年來對後輩照顧有加

到了2001年，鍾景輝退任演藝的院長後，返回TVB拍劇，參演了《LovingYou我愛你2》、《甜孫爺爺》、《高朋滿座》、《律政强人》等，不過在2016年尾，鍾景輝因患上大腸癌第一期而停工休養，康復後演出不多，因體力難支撐。拍完《牛下女高音》便退下火線，專心休養。多年來鍾景輝對後輩照顧有加，他亦坦言不怕老去，他曾說：「我不怕老，我覺得一個人一直老，便能一直成長。一直成長，便能一直學習。一片樹葉也待落葉的時候，才能發放出最燦爛的色彩。人生真是很美好的，因此我會用有限的時間做最多的事。」