8點直樂VIURIETY丨193郭嘉駿盼推ERROR自家綜藝 爆恨做《掌門人》式遊戲節目：要求高不想亂拍

ERROR四位成員昨晚合體為直播節目《8點直樂VIURIETY》演出，他們除了唱歌外，更圍繞世界盃主題與到場觀眾玩遊戲，肥仔（梁業）為隊友保錡頂上，他要孭起練美娟（娟姐）行圈，玩完之後肥仔指，娟姐的姿勢有點奇怪好似死屍，娟姐解釋，做這動作是怕他孭不起自己。

何啟華獲男觀眾示愛

輪到阿Dee（何啟華）被罰，要將大氣球放在頭上一直泵氣，直至氣球爆破。但阿Dee非常醒目，用一招賄賂兩位現場助手陳樂庭和羅子熙，請他們為自己頂上。若他們願意，阿Dee會幫他們在《夜吹-怨女俱樂部》節目中爭取多一張櫈。二人即時跪在地上多謝阿Dee，場面非常搞笑。在Jackpot遊戲中，與阿Dee同一隊的一位男觀眾表明，因為自己的老婆鍾意阿Dee導致婚變，他也成為前夫，但現在他跟老婆一樣，連他也「嫁了」給阿Dee。阿Dee即時開心得攬着他。

何啟華常被網民要「殺全家」

受訪時被問到可曾遇過因為自己而導致粉絲婚姻破裂？阿Dee說：「好彩沒有經歷過，但經常在網上看到很多人說我殺了他全家，我做什麼都是錯。但從沒有試過面對面遇到這種情況，遇到的大多是能支持我的人。剛剛那位前夫我見過很多次，他很支持我的。若是遇上女粉絲便不敢搭膊頭。」肥仔表示，大多數粉絲都是全家鍾意他：「試過一家六口落巴士遇上我，連嫲嫲也一起追上來要跟我合照，真的很開心。」193（郭嘉駿）則表示，因為ERROR很入屋，鍾意ERROR的大多是全家一起鍾意，所以粉絲現在經常在網上抽籤，希望抽到這節目的門票，來到現場與ERROR真人互動。

郭嘉駿正與公司商討綜藝方向

問他們想不想盡快製作及推出屬於ERROR的綜藝節目？193表示當然想，已經一直跟公司在商討研究中，由於ERROR要求高又不想亂拍，以免影響形象不好，已經從不同方向研究，做類似《掌門人》的遊戲，還是另類ERROR 遊那類節目，真的感到很掙扎，再加上未找到百分百合適的幕後團隊，現做完《8點直樂VIURIETY》也可能考慮做一些遊戲節目，請一些嘉賓上來一起玩遊戲也不錯。

梁業爆何啟華變「Jackpot王」

肥仔指出，現在網上已經有人說，近日阿Dee已經打破了玩遊戲最差的「屎王」之名，變成Jackpot王。阿Dee笑言：「今年我犯太歲，會破財，所以幫公司破財應驗了，兩集節目合共送了兩萬元給觀眾。」而193在之前一集節目中更送出兩萬元給觀眾。肥仔則說：「我和保錡二人很乖，幫公司慳錢！」

ERROR四人不會相約睇波

此外，世界盃剛剛開鑼，但ERROR表明四人不會相約一起睇波，只因時間上難配合，193更指出，一定要以工作為先。阿Dee提議，因為世界盃四年舉辦一次，放假讓大家欣賞球賽也沒所謂。193也說：「我的朋友們已經相約一起放假欣賞決賽的幾場賽事。」問他們支持那個國家的球隊勝出？阿Dee支持葡萄牙，因為他想藉着這次世界盃欣賞到C朗這個傳奇，因為上一屆世界盃是美斯成為傳奇，他的成長是看着兩位一代球王，今屆他很想C朗能勝出捧盃，那真是C朗的大滿貫。保錡鍾意看球員，因為現在球員明星化，所以他會觀看不同球員作賽的表現，例如法國的米高奧利斯、葡萄牙的祖奧菲歷斯、英格蘭的華舒福等。193自小便支持英格蘭隊，因為在當地看到球迷非常瘋狂而且氣氛很好。