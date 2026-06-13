大象的告別式2.0丨李駿傑Jeremy淚灑舞台 最後20分鐘哭不停靠腹肌保住歌聲

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、黃靖程、強尼及馮志佑主演音樂劇《大象的告別式2.0》一連九場演出昨日正式展開，首場演出已全場爆滿，更獲得李佳芯（Ali）、李幸倪（Gin Lee）、談善言、葛綽瑤、樊沛嘉、吳冰、吳肇軒及楊天宇等圈中好友前來捧場。李駿傑在謝幕期間因演出多次落淚而眼圈紅紅，出品人兼女主角黃靖程感謝台前幕後辛勞，並透露明日下午場演出尚餘小量門票，呼籲觀眾多多分享首演感想，鼓勵更多觀眾入場支持。

李駿傑喊住唱仍保持水準

李駿傑與強尼演出後於後台接受訪問，Jeremy坦言正式演出情緒激動不停落淚，已難以用次數形容：「最尾20分鐘keep住喊！由強尼唱歌開始嚟料，三個人一齊喊！」更踢爆馮志佑就算步入後向仍與大家一樣激動流淚。Jeremy就算不停在演出期間哭泣，但歌聲仍保持水準，他笑言經過下午綵排後，知道情緒過激下會走音或無法唱歌：「我喊到一粒音都唱唔到，所以要收掣，控制返自己去唱歌。晏畫已經破晒音，大家都有一種吊頸嘅感覺！」強尼亦透露最後綵排時用盡力量測試情緒狀態，好等正式演出時能夠受控：「功力剛才就出盡！去到某啲位出動腹肌力量hold住唱歌！」

強尼唔夠膽望第一行

Jeremy亦笑言收緊腹肌是令自己不會走音的唯一方法。在音樂劇情緒高潮位置，觀眾席抽紙巾的聲音此起彼落，連台上投入演出的演員都聽得到，Jeremy表示：「有聽到！聽到大家嗦嗦聲咁，覺得爽呀！做到一個感動觀眾嘅演出，即刻覺得我哋成功咗喇！」但笑指不敢望向台下觀眾，怕會在情緒牽引下一起大哭，強尼亦笑言能夠看得第一排觀眾一清二楚：「當我都差唔多喊，真係唔夠膽望第一行！」

李駿傑退場時一躍而下穿崩被觀眾目睹

Jeremy飾演的陳朗在退場時從台中央的橋上往花叢一躍而下，當下令不少觀眾感到意外，他表示不知道觀眾會看到退場方法：「原來大家睇到，我哋會改進呢個效果，唔係想畀大家見到嘅。（原定如何退場？）其實係咁走嘅，但預計大家見唔到、突然之間消失咗！」認為燈光設計上能夠再改良以配合效果，強尼亦解釋指：「始終唔係拍電影電視有剪接幫助，我哋嘅團隊技術係好好嘅。」

李駿傑專注演出靠口碑

至於周末下午場次尚餘門票情況，Jeremy坦言忙於綵排沒有留意銷情，希望盡力做到最好吸引觀眾：「靠大家完咗場幫手，靠口碑等大家知道係值得睇嘅一套舞台劇。」為專注演出亦不會再思考銷情或發帖告急。

江𤒹生（AK）帶頭玩古裝

早前MIRROR透過使用AI將成員化身成古裝造型，Jeremy笑言由江𤒹生（AK）開始玩，自嘲適合古裝扮相：「我成日覺得自己應該拍古裝！幾玉樹臨風！」並覺得隊友們的古裝效果均各有特色。