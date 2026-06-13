金漢凌波四代同堂罕曝光家庭照 結婚60年經歷喪子之痛、患癌低潮 首爆因悔婚覓得良緣

凌波與金漢這對影壇模範夫妻，今年迎來結婚60周年的「鑽石婚」，現年87歲的凌波與90歲的金漢，日前接受資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍.曼鏡頭》專訪，罕有地詳談兩人從相識到相愛，再到相守一甲子的恩愛點滴。金漢在訪問中首度自爆，當年凌波其實已有未婚夫，最終為他悔婚，可見兩人愛得轟烈。

金漢與凌波24小時形影不離

在訪問中，金漢與凌波雖然年事已高，但精神及身體狀況依然不俗，更不時鬥嘴互窒，流露老夫老妻的默契與情趣。提到夫妻相處之道，金漢坦言兩人幾乎24小時形影不離，他更發表「愛妻宣言」，認為另一半就是最好的朋友：「我（年輕時）會這樣想的，嘩，老了之後兩個人天天對著，怎麼辦呢？我的朋友呢？原來不是的，原來對住的那個就是你最好的朋友。」

相關閱讀：凌波凍齡似60歲全靠一招保養 與金漢結婚57載罕談夫妻之道：老伴很重要

金漢寫情信苦追 凌波為愛悔婚

兩人因1963年合作電影《花木蘭》而結緣，金漢憶述當時對凌波一見鍾情，但追求過程並非一帆風順。他笑言自己文筆不好，更曾找人代筆寫情信給凌波，可惜失敗。他憶述第一次送情信時，從片場的樓上看到凌波在樓下房間拆信，看完後竟隨手將信扔進垃圾桶，讓他大受打擊。

不過，金漢的誠意最終打動了凌波。金漢在訪問中驚爆，當時凌波其實已經訂婚，但她最終主動找回金漢，並說要跟他見面，最後更為他解除婚約。凌波在旁害羞地阻止金漢：「哎呀，不要說那麼多了，說太多了！」兩人這段得來不易的愛情故事，至今仍為人津津樂道。

凌波抗癌成功 近年痛失愛子

雖然兩人恩愛逾恆，但生活中亦經歷不少風浪。凌波在多年前曾確診患上乳癌，需要動手術。汪曼玲大爆金漢當時憂心忡忡，他緊張得整晚失眠，更害怕失去妻子：「整天想『死啦，如果老婆不在我怎麼辦』？」幸好凌波手術成功，身體亦已康復。

相關閱讀：60年代影星金漢凌波激罕露面！追求健康生活唔似年過80 移民多年曾揚言因一事不再回港

金漢與凌波家庭照曝光：

凌波與金漢喪子流露不捨

此外，凌波與前夫施維熊所生的長子施永輝，於2021年在加拿大因腎病不幸離世。金漢感嘆大兒子是個好人，可惜英年早逝，更慨嘆：「大兒子不在了，但在社會做了些慈善的事，他從來沒得到甚麼……他是真心的，所以報導他死訊的記者說『為甚麼他不在了，我們才想起他這麼好』，施永輝是很好的兒子，前一晚還跟我通電話，第二日……（離世了）。」言談間流露對兒子的思念與不捨。凌波與金漢已移居加拿大多年，凌波與金漢另外亦育有兩名兒子，大仔畢國智為香港電影導演，2006年憑《海南雞飯》獲得香港電影金像獎新晉導演，細仔畢國勇為台灣音樂製作人。金漢透露現時他們已四代同堂，更分享家庭照。

金漢笑指凌波「打斧頭」

訪問中，金漢亦大爆凌波的各種「師奶」趣事，笑指她雖然是個「大明星」，但對金錢完全沒有概念。他爆料說：「她連銀行也不懂，管錢又怎麼管我？」更開玩笑指凌波打麻將輸不少錢、買餸時會「打斧頭」（剋扣家用）儲私己錢，凌波聽到後哭笑不得，場面溫馨又搞笑。