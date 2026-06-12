Taylor打入作曲家名人堂成最年輕女歌手 台上數度哽咽感謝家人　攬Kylie Jenner粉碎10年恩怨

流行樂壇天后Taylor Swift近日喜訊連連，傳將於7月結婚外，周四又在紐約出席「第55屆作曲家名人堂頒獎典禮」，以36歲之齡成為有史以來最年輕的女性入選者，風頭一時無兩。其母親Andrea Swift、未婚夫Travis Kelce及「未來奶奶」Donna Kelce亦特別飛到紐約，支持Taylor。

史提芬史匹堡頒獎給Taylor

為Taylor頒獎的正是殿堂級導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg），史匹堡介紹Taylor時提及歌曲創作的強大力量，「歌曲都能印在我們的靈魂上，這是不可否認的東西。Taylor就太懂我們了。」他在致辭中加入Taylor的歌曲《All Too Well》。Taylor在謝辭中激動表示：「正因史匹堡這樣的榜樣存在，我才敢放心相信自己的想像力，儘管它帶我走向多麼陌生未知的地方。」她在台上數度哽咽，感謝家人當年為支持她的音樂夢，甘願舉家從賓夕法尼亞州遷往納什維爾，稱永遠無法言盡心中感激。她亦寄語有志投身創作的年輕人：「你必須由心底深處，真正珍視自己所愛之事，因為你將來必定需要這股力量。」今次入選的2026屆名人堂的還包括KISS樂隊兩名成員Gene Simmons及Paul Stanley、加拿大天后Alanis Morissette、美國唱作歌手Kenny Loggins等。

Taylor與Kylie擁抱備受關注

周三，Taylor在NBA決賽現身的畫面同樣教人津津樂道，她與Kylie Jenner的擁抱備受關注，皆因10年前Taylor曾深陷與Kim Kardashian及前夫Kanye West的公開恩怨，Kim當年在網上公開一段電話錄音，指Taylor曾批准Kanye在歌曲《Famous》中提及其名字，Taylor隨即否認，事後全段對話曝光，證實Taylor所言屬實。網民對今次擁抱反應熱烈，直言Kylie是Kardashian家族中從未跟風針對Taylor的人，笑指這一幕是「宇宙重歸和平」的象徵。