星期日檔案｜本地大學尼泊爾籍仙氣畢業生惹熱議  搵唔到工網民爭住請：去選港姐贏硬

近期TVB資訊節目《星期日檔案》探討香港少數族裔的就業困難，其中一位受訪者，去年於本地大學心理學系畢業的尼泊爾美女Karina，因其超高顏值而迅速在網上竄紅，成為熱門話題。

尼泊爾少女仙氣外貌引熱議

在節目中，Karina的仙氣美貌讓無數觀眾眼前一亮。她五官極為標緻，擁有一頭烏黑柔順的長髮和勻稱的好身材，即使戴著眼鏡也難掩其出眾氣質。節目播出後，網民紛紛截圖分享，大讚Karina「極為高質」。

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尼泊爾少女被讚靚過Day@COLLAR

網上討論區及社交媒體隨即掀起熱烈討論。不少網民驚嘆Karina的美貌，認為她比起同樣有尼泊爾血統的本地人氣女團COLLAR成員Day（許軼）更為漂亮，留言稱「靚過day好多囉」、「當日睇J2，正過好多港女」。

網民：點解唔參加港姐？

更有網民為她未能找到工作感到可惜，笑言「我即刻請佢」、「點解唔去做KOL，我一定follow兼課金」。另外，許多網民力推她參加香港小姐競選，認為她的顏值絕對「攞硬冠軍」，甚至比今屆港姐面試的美女質素更高，紛紛表示「選港姐嘅話，支持呀」。

尼泊爾少女曾向60間公司求職

儘管擁有出眾的外貌和頂尖學府的學歷，Karina在香港的求職之路卻充滿荊棘。她在節目中透露，由於在香港的非華語學制下成長，她的中文讀寫能力較低，這成為了她求職時最大的障礙。Karina表示，自去年畢業後，她已向超過60間公司求職，但大多石沉大海，令她感到非常無助和心灰，她坦言：「如果工作要求的第一項是讀寫中文，我根本不會申請」。為了幫補家計，Karina在香港兼職餐飲業，但她未有放棄，正努力學習中文，希望未來可以事業有成，並完成碩士夢想。

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