Coffee林芊妤因太古城悲劇引反思 拒當河東獅逼兒子做8份功課：早啲嘗試失敗

鰂魚涌太古城近日發生一宗令人震驚及極度痛心的倫常慘劇。一名48歲社署女社工疑因管教問題與12歲女兒發生爭執後，於6月10日早上從太古城寓所墮樓身亡。女童目睹慘劇後受驚送院，經專業醫療及社工團隊評估後，獲准在父親陪同下返家。詎料女童返家僅約15分鐘後，亦從同址墮樓斃命。兩母女在短短10小時內生離死別，事件引發社會廣泛關注，除了學童精神健康外，家長們面對孩子學業、青春期反叛、管教方式等他們承受的精神和心理壓力，同樣不容忽視。

Coffee林芊妤聞兩母女跳樓感心酸

已經是兩子女之母的Coffee林芊妤今日（12日）就事件在Threads發文並稱：「睇到噚日兩母女跳樓嘅新聞有啲心酸，我都有少少嘢想分享。」林芊妤分享了自己陪伴兒子「彥彥」讀書的心路歷程，由最初每日如「河東獅」般逼迫兒子做8、9份功課，到後來決心「盲目放手」，經歷成績大倒退後，最終竟獲兒子「自動波」學習的奇蹟轉變，分享引起大量家長共鳴。

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Coffee林芊妤育兒向來以「放養式管教」

Coffee林芊妤在育兒路上向來以「放養式管教」與溫馨的親子互動著稱，而是奉行讓孩子有自主權，有承擔後果的機會。日常與兒子「彥彥」會用成年人的談吐方式溝通，但會把事情詳細解釋，給孩子明白何謂後果。對於太古城母女同日先後墮樓身亡，同為人母的Coffee林芊妤感觸良多，今日Coffee林芊妤在Threads發文分享感受：「其實由彥彥未出世我已經立定決心要畀佢讀國際學校，因為我希望佢喺活動式學習，但到之後起咗變化係因為完全唔識睇中文嘅老公覺得既然喺香港當然要將中文學好，所以當時我就開始周圍物色一啲傳統學校。我記得當時同自己講過，就算個仔讀傳統學校我都一定要放輕鬆，唔會理佢成績係點，亦都唔會同人比較。」不過Coffee林芊妤稱兒子「彥彥」上小一後，原來有些壓力並不是自己可以控制：「當你見到身邊啲同學仔家長都好chur嘅時候，你會去質疑究竟係咪自己太Hea？佢每日基本上有八九份功課等住佢，而我都不知不覺會追趕佢功課同緊張默書等等（每個星期都有默書測驗）。有時老師仲會打電話黎同我講佢學習進度等等。」

Coffee林芊妤曾踏入「緊張媽媽」路途

結果Coffee林芊妤坦言有一段時間因好迷失而踏入咗「緊張媽媽」路途上：「我仲試過因為要同時兼顧事業同佢嘅學業搞到自己有幾次忍唔住喊咗出嚟，日日叫佢做功課叫佢執書包叫佢溫書我覺得好厭惡好辛苦，應該係我覺得生咗仔之後要經歷嘅最恐怖一環『同佢讀書』。直到個仔二年班，我簡直覺得係地獄，每日好似河東獅咁追佢做功課。然後有一次喺IG睇咗個reels係講要將個責任交返畀小朋友，『因為你同佢做嘅功課你幫佢溫嘅書出嚟嘅成績，都係你嘅唔係屬於佢，而佢都會慢慢覺得讀書係為咗滿足你』。當我睇完之後～我決心嘗試將所有責任交返畀佢。當然有時都仲會忍唔住提佢要做功課，而當一開始我學習放手嘅時候佢嘅功課亂七八糟，做10題錯11題仲欠交功課，手冊畀老師寫到花晒，有時仲唔記得要默書唔合格，測驗考試喺第二個學期都退步咗好多（我係第二個學期開始放手）。但我決定繼續匿埋對眼睇唔到，我真心感覺到自己放鬆咗好多，而當其他家長喺度講要做咩練習考試要溫咩書嘅時候，我都會唔出聲笑笑而過，因為我冇幫佢溫過 。」

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Coffee林芊妤兒子曾被老師鬧垃圾

過了一個學期，Coffee林芊妤我發現兒子「彥彥」成熟了：「佢竟然開始識執書，仲提返我要簽手冊同回條，每日自己拎功課出嚟做，啲功課開始冇錯得咁多，科科嘅成績仲進步咗。跟住我就發現，我真係冇畀過機會佢去跌倒同學習，畢竟學校就係未來社會嘅縮影，其實遲早佢都係要靠佢自己，既然要失敗不如畀佢早啲嘗試失敗？希望家長們都放開啲，等自己同小朋友關係好啲。」Coffee林芊妤的留言引來不少網民留言，有人說：「放手是做家長一門學問。」、「我相信家長先穩定自己嘅情緒，先可以教養出情緒穩定嘅小朋友。」、「意識形態上幫佢溫吓書，佢話要休息就畀佢休息，問佢使唔使畀佢溫，唔刻意同佢溫。」、「人人都放手，老師先知道小朋友識定唔識 啲嘢自然就會淺啲，而家無論派咩功課都人人啱晒，老師自然越出越深。」還有人看到「彥彥」的數學功課後留言：「佢數學冇退步丫，好叻仔呀，只係唔小心，加減符號睇錯，其實佢數學好好，唔好淨係睇分數，睇吓佢嘅問題出係邊度，佢中文本身唔算特別好，所以文字題錯通常係唔理解題目。」Coffee林芊妤亦有回覆：「佢嘅數學老師覺得冇90分以上就係差，佢話老師話佢係垃圾，佢同我講，唔知佢有冇屈miss。」

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service