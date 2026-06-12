JW王灝兒決為自己平反 拒背拜金惡名首揭分手真相：前度做咗對唔住我嘅事

JW王灝兒在2024年宣布與富貴男友葉韋彤（Tarzan）分手，兩人拍拖6年一一直愛得高調，人前人後經常放閃，葉韋彤一家三口在2023年被法庭正式頒令破產後，當時王灝兒曾說：「陪伴着他已經是最好！」但最後分手收場，JW王灝兒被網民揶揄「只能共富貴，不能共患難」。

JW王灝兒首揭分手真相

近日JW王灝兒接連高調受訪，她在方健儀的YouTube節目「女人方言」上，罕談當年與葉韋彤分手原因：「我當時覺得我唔想解釋咁多，或者我唔想去，去講人哋啲乜嘢。到今日啦，我覺得我可以講啦，就係因為，點解我當時會離開，係因為我發現咗佢做咗啲對唔住我嘅事囉。」

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JW王灝兒預視有如「海嘯」般的負評

JW王灝兒與拍拖多年的富貴男友葉韋彤男友分手，因男方當時剛巧捲入財務風波，結果令JW王灝兒一度飽受網民抨擊，甚至被狠批「大難臨頭各自飛」及標籤為「拜金女」。今次JW王灝兒在節目上首度開腔剖白這段感情的分手真相，坦言自己背負了兩年委屈。對於外界一直認為想嫁入豪門做少奶，JW王灝兒說：「如果我真係想做少奶奶，我一定會唔拍劇，已經唔會再唱歌，可能一年出一首歌，咁樣就真係少奶奶啦。」提到男方出事後宣佈分手，隨即惹來猛烈抨擊，JW王灝兒坦言當初決定「Clean Cut」對外宣佈結束關係時，已經預視到會有如「海嘯」般的負評湧至，深知大眾一定會認定她是因對方落難而離開。當時她選擇封口，不想多作解釋或數落別人，卻換來近兩年的委屈。

JW王灝兒終於決定為自己平反

時至今日，JW王灝兒終於決定為自己平反：「點解我當時會離開，係因為我發現咗佢做咗啲對唔住我嘅事囉。」她坦言當初本著好意想保護對方才沒有公開真相，結果受傷的卻是自己。她感嘆道：「如果連我自己都唔為自己去解釋一下，咁邊個去protect我？邊個幫我解釋？冇。」她表示如今能將真相說出來，心裡舒服了很多。面對漫天的指罵與誤解，JW王灝兒透露曾有一段時間不敢出街，走在路上也不敢望人，覺得委屈又不想見人。幸好身邊的家人和朋友都清楚整件事的來龍去脈，給予她極大的支持。向來樂天的JW王灝兒亦感謝自己的堅強，加上選擇將專注力放在事業上，讓她能夠做到「快上快落」，不讓自己一直沉淪在悲傷之中：「人生太短啦，唔好嘥時間喺啲唔開心嘅嘢度。」

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JW王灝兒被爆戀上猛人王至尊

JW王灝兒去年6月被爆戀上本地足球界新貴兼演唱會界猛人王至尊（Jim Wong），兩人愛得雖然低調但非常甜蜜。近日JW王灝兒更被目擊高調現身「男友」的足球比賽現場，化身跟得女友為「男友」打氣。JW王灝兒坦言經歷過上一段感情「學識咗啲嘢」，往後處理感情事會以低調為主，雖然未有直接承認，但JW王灝兒難掩甜笑地連聲表示：「我而家好開心！首先工作好開心啦，我自己身心都好開心，屋企人所有人都好好，朋友都仲喺度。所以我個人係好開心，過得好充實嘅！」