黃淑蔓17歲絕密練歌片曝光 自爆擺脫偶包先敢post 目標3年後登紅館開騷

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）本月8日25歲生辰，一班愛錫她的粉絲在咖啡店舉行生日應援，現場佈置漂亮，展出她不同公開場合演出的靚相和小禮品。她生日願望大家健康平安，更答應將會唱更多好歌，並全力以赴每次演出，希望28歲前踏上紅館舉行個唱。

黃淑蔓感謝粉絲以靚相證明真愛

壽星女開心說：「多謝好愛我嘅粉絲朋友，佈置咗呢個應援cafe。睇到牆上所有相都係佢哋影，我認為一個人如果可以將你影到好靚，其實佢好愛你。相反如果有個人影到你好樣衰，好多醜照、黑圖，除非好親近嘅朋友，否則一定唔夠愛你先至影唔到你最靚嘅一面。」而現場所有相都捕捉到Feanna好靚的時刻，引證粉絲對她澎湃的愛，現場還有不少手作應援小禮品，讓Feanna愛不釋手。

黃淑蔓公開17歲絕密練歌片

對於生日正日Feanna公開一段絕密練歌片，片中少女Feanna穿著校服、束馬尾，認真而投入地演唱《Let My Song Fill Your Heart》，極高水準的唱功，驚艷網民。：「呢條片我17歲，喺聲樂老師屋企，因為我喺嗰度上堂。呢首歌除咗係我考8級聲樂嘅其中一首歌之外，亦都係當時參加校際比賽嘅歌。」

黃淑蔓憶述練歌片點滴

Feanna自爆為何發文表示要鼓起好大勇氣才敢post這條片？原來一個月前已將這條片向身邊朋友「分享」試水溫，豈料被化妝師取笑：「我鼓起好大勇氣去甩咗個『偶包』先敢post出嚟，其實當時表情好誇張，而唱聲樂係需要去到咁誇張。加上素顏和着校服，髮型有啲不修邊幅，令我有啲卻步。好彩大家反應好好，無將焦點落喺我個樣，多謝大家咁善良！」Feanna希望將Classical元素加入自己流行曲作品，但她想嘗試的曲風還有很多，要慢慢來。她說：「其實呢個都係我嘅生日願望之一，希望今年有更加多音樂作品，最緊要唱多啲live，因為我真係好鍾意唱live！」她希望28歲前可踏上紅館舉行演唱會。

黃淑蔓望大家健康平安

瘦身成功的Feanna非常自律，在應援Cafe與粉絲切今年第9個蛋糕後只淺嘗一口：「今年生日願望，希望身邊所有嘅人，無論愛我嘅人或者我愛嘅人，大家身體健康、平安、開心！」除了應援Cafe，另一班粉絲亦為Feanna設計專屬「人生四格」，現場更不斷播放她的歌，對於粉絲窩心安排，Feanna大為感動，玩得好開心。

