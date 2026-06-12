張蔓姿新歌傳遞不顧一切去愛如《鐵達尼號》般浪漫 與歐鎮灝十指緊扣即興跳舞

張蔓姿（Gigi）推出新歌《只要一起不守本分》，新歌由 Goro Wong作曲及監製，林詠成填詞，並由 Goro Wong聯同Gigi共同編曲，Gigi希望透過這首歌傳遞「Risk is better than regret」的生活態度，鼓勵大家不要因為旁人的聲音而留下遺憾。

歐鎮灝做MV男主角有原因

今次MV更找來歐鎮灝（George @ P1X3L）演男主角，Gigi亦有分享今次MV男主角找來George原因：「我之前睇《那年盛夏我們綻放如花》覺得佢嘅演技好好，再加上今次呢首歌嘅男主角我覺得係要有一種『不守本分 』 嘅vibe，所以今次就搵佢啦！」Gigi又分享MV拍攝趣事，透露其中一場即興兩人十指緊扣跳舞，播着喜歡的歌曲隨歌起舞，感覺很好玩！George則表示最難忘又狼狽的是瘋狂跑步：「因為我哋要用一個好開心嘅狀態去跑，但係又要跑得好快同時間又要就住cam man，我覺得好刺激！」

歐鎮灝張蔓姿「Double G」計劃

至於兩人將來會否有機會合作推出歌曲？George表示絕對希望：「因為我覺得大家都有共同興趣，都想做一啲Trap嘅野，所以希望可以嚟緊真係有一首歌可以合作，然後再一齊拍MV！」Gigi亦表示認同：「我都想做Trap（嘅音樂）㗎！其實我哋係『Double G』 喎！Double G做Double Trap！」

張蔓姿不守本分的愛情與人生

此外，Gigi認為「不守本分」的愛情是需要不顧一切，只要認定自己喜歡的人就應該不顧一切地去愛！她認為最浪漫的「不守本分」愛情故事是《鐵達尼號》及《羅密歐與朱麗葉》：「因為他們也是不顧一切地去愛，眼裏只得對方，我覺得係超級浪漫！我覺得只要大家相愛，就唔需要俾世界太多框架同標籤限制住。」她亦有分享現階段與歌詞中所提及「對得起年輕」的決定是成為一位歌手：「我覺得係一件好有意思嘅事，因為自己本身都好鍾意音樂，亦都好想透過自己嘅作品同創作嘅歌曲去感染別人，我希望越嚟越有更加多好嘅作品可以同大家connect！」