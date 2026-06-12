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喜劇開場｜許月湘陳漢娜姊妹情大派洋蔥  林千渟催淚告白復合感動觀眾

影視圈
更新時間：09:15 2026-06-12 HKT
發佈時間：09:15 2026-06-12 HKT

改編自日本電視台之同名電視劇《喜劇開場》，由Lokman楊樂文、王智德、Dee何啟華、林千渟、陳漢娜、許月湘主演，自上周在ViuTV開播以來，一直深受關注，除了三位男主角在劇裡所組成的劇團「紅白藍」去向引起討論外，劇中主角間的感情線亦成為話題，當中由林千渟飾演的「100分女朋友」阿思與阿Dee飾演的阿桂，之間的愛情長跑，更成為觀眾最關注的感情線之一。 

Lokman主動化解二人危機

林千渟與何啟華的感情線令觀眾受落，兩人關係既甜蜜，亦為劇集帶來不少笑位，不過日前劇情卻迎來二人陷入感情危機，而飾演他們共同好友的Lokman主動出擊化解二人危機，Lokman與林千渟的深情對話：「你未來可能會遇到很多追求者，阿桂未必是最好的那個，但我肯定他一定是最愛你的。」令林千渟深受觸動，最終決定釋出善意化解二人的感情危機。在一眾好友協助下，林千渟更重現當年阿Dee向她告白時的經典畫面，反串穿上熊仔造型現身，令阿Dee感動不已。兩人最終冰釋前嫌甜蜜復合，阿Dee亦特意送上耳環，再次向女友表達心意，成功感動觀眾。

許月湘搬離陳漢娜家

此外，除了愛情線令人感動，由陳漢娜飾演的馬凡與許月湘飾演的馬素之間的姊妹情，同樣賺人熱淚。劇中經歷失業與人生低潮的許月湘，即將搬離姊姊陳漢娜的家。兩人在最後一個同居夜晚相擁而眠，許月湘更向陳漢娜表示：「有什麼事不要自己放在心裡，有任何事隨時找我。」短短一句話，道盡姊妹之間的深厚感情，大派洋蔥。

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