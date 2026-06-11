蕭正楠赴美登台笑容滿面 急「戴頭盔」澄清撇妻兒非真開心：為咗迎合工作氛圍

由蕭正楠、馬國明及曹永廉組成的「型男大叔」組合，即將於6月13日在美國洛杉磯舉行《超時空型男》演唱會。今日三人正式出發，蕭正楠在社交網分享機場短片，全程笑容燦爛，興奮之情溢於言表，不過一向幽默搞笑的他，極速「戴頭盔」澄清自己如此開心，只係為了配合工作氛圍，並非「真開心」。

蕭正楠隔空叮囑黃翠如餵飽蕭哈哈

短片中蕭正楠笑容滿面，渾身散發「放監」般的喜悅，但他馬上在帖文中補鑊寫道：「為咗工作、為咗家庭、為咗未來，只能夠暫時放低條魚同哈（兒子暱稱）。大家見我笑得咁開心，都係為咗迎合工作嘅氛圍，工作完之後我就會即刻返嚟，全程投入照顧你兩個啦！」言下之意，自己只是專業敬業，絕對沒有因為撇甩老婆和兒子而暗喜。他更在文末興奮高呼：「洛杉磯我哋嚟啦！」黃翠如見狀亦不禁留言篤爆老公：「因為先生嘅求生慾太強」，蕭正楠則極速回覆，隔空叮囑：「記得吃飽，同埋餵飽哈哈」，盡顯「好老公、好爸爸」形象。