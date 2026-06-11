Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮允謙自加回港食到面腫腫：事前被公司叮囑勿吃胖 靠跑步健身補救

影視圈
更新時間：21:45 2026-06-11 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-11 HKT

馮允謙（Jay)今日和陳凱詠(Jace)、蔡俊彥、楊天宇、VIVA成員李晞彤、韓國女團ITZY成員申有娜、廖子妤（Fish)等出席時尚品牌活動。Jay因為剛自加拿大放假回港，樣子有點腫，近日已頻頻跑步和健身修身。

馮允謙快閃假期不結婚

由於本身喜歡吃東西，所以公司已經叮囑他不能食肥後回港，但他實在忍不到：「加拿大之行合共10日算是快閃假期，不過今次只是快閃放假，沒有快閃結婚，若有好消息再向大家公布，（會否先生小朋友在結婚？）一定先婚後生小朋友，因為覺得小朋友是很大的一個責任要承擔，刻下仍想工作為先。」

馮允謙一個月錄六首歌感吃力

他稱，因下月推出包辦曲、詞創作的英文新專輯，能出英文專輯算是還了心願，希望之後可以舉行一個相關的小型音樂會。所以之前要趕工，於一個月內錄製完成六首歌，真的感覺有點吃力，因為向公司申請抽了一些時間回加拿分大放假休息。

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
2小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
14小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
01:37
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
9小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
12小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
5小時前
校方對兩母女不幸離世深表悲痛。
太古城母女墮樓｜女童僅讀小六 學校即時支援師生家長 教局：繼續推動生命教育
突發
58分鐘前
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
60歲或以上長者專享！樂悠咭1招即賺$100八達通增值額 簡單3步登記
生活百科
4小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
2026-06-10 22:26 HKT
上門裝機15分鐘 冷氣師傅擅闖廁所匿足10分鐘 港女恐藏恐怖陰謀 網民「5大自保神招」：千萬咪做呢樣嘢
上門裝機15分鐘 冷氣師傅擅闖廁所匿足10分鐘 港女恐藏恐怖陰謀 網民「5大自保神招」：千萬咪做呢樣嘢｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
星島申訴王 | 連鎖餐廳菠蘿包發霉極嘔心 港媽怒報食環署：竟然賣隔夜貨
申訴熱話
4小時前