馮允謙自加回港食到面腫腫：事前被公司叮囑勿吃胖 靠跑步健身補救

馮允謙（Jay)今日和陳凱詠(Jace)、蔡俊彥、楊天宇、VIVA成員李晞彤、韓國女團ITZY成員申有娜、廖子妤（Fish)等出席時尚品牌活動。Jay因為剛自加拿大放假回港，樣子有點腫，近日已頻頻跑步和健身修身。

馮允謙快閃假期不結婚

由於本身喜歡吃東西，所以公司已經叮囑他不能食肥後回港，但他實在忍不到：「加拿大之行合共10日算是快閃假期，不過今次只是快閃放假，沒有快閃結婚，若有好消息再向大家公布，（會否先生小朋友在結婚？）一定先婚後生小朋友，因為覺得小朋友是很大的一個責任要承擔，刻下仍想工作為先。」

馮允謙一個月錄六首歌感吃力

他稱，因下月推出包辦曲、詞創作的英文新專輯，能出英文專輯算是還了心願，希望之後可以舉行一個相關的小型音樂會。所以之前要趕工，於一個月內錄製完成六首歌，真的感覺有點吃力，因為向公司申請抽了一些時間回加拿分大放假休息。