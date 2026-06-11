蔡俊彥姍姍來遲錯過見申有娜 大讚比「撞樣」呂爵安靚得多 集中唱歌發展拒拍BL戲

花劍世界冠軍蔡俊彥今晚出席時尚品牌活動，姍姍來遲的他錯過了跟韓國女團ITZY成員申有娜相聚，他解釋遲到原因，為了迎戰亞錦賽和世錦賽，所以要完成訓練才能趕來出席活動。

蔡俊彥勸呂爵安不要再扮女人

對於申有娜被指跟Edan（呂爵安）撞樣，蔡俊彥即撐女方：「我覺得申有娜漂亮很多，我朋友只是過得去，一定比不上申有娜，因為她真的很美。」他甚至不接受Edan反串扮女人跟和他拍戲談情：「不要了，別搞了，他不要再扮女人。之前見他反串扮女人跟妹妹宣傳歌曲，也不太好看。希望他演出方面收斂一點，要顧及觀眾的感受。」被問到會否勸Edan不要扮女人？蔡俊彥表示：「最重要他開心，也看到他扮得很享受。可能有觀眾覺得好核突，那就算了。但Edan有很多面向，有時很有型、有時很搞笑、有時很醜怪，估計觀眾是喜歡看到一個藝人有很多不同面向。」

蔡俊彥盼與呂爵安繼續合作

繼與Edan合作出歌及拍廣告後，被問到是否會繼續與Edan一起賺錢？蔡俊彥表示，有機會且觀眾歡迎的話當然想。私底下與他是好兄弟，但商業活動不是兩個人的事，對方有公司，自己也有幕後團隊處理，大家喜歡的話也會繼續合作：「我們的新歌《1206》也不錯，但暫時未有靈感，等有新靈感時可以再合作。（與他合作拍BL戲？）應該不行。（你接受不到？）不好了，男男或男女變裝劇也未必拍。因為剛出道會集中在唱歌之上，將來的事暫時不會想太多。」

