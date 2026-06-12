「大師兄」黃一飛坐電動車代步晚景惹擔憂 84歲豁達看生死靠一招秘訣養生：人梗要拜拜

曾憑《少林足球》中「鐵頭功大師兄」一角深入民心的黃一飛近年移居深圳生活，鮮少在香港公開露面。不過， 84歲黃一飛近年健康狀況與體態變化瞬，成為影迷關注的焦點！早前黃一飛返港出席活動，被目擊有神秘中年女子全程悉心攙扶，才能勉強蹣跚前行。最近黃一飛更被拍下坐電動輪椅代步，情況惹人擔憂。

黃一飛飽受骨刺困擾雙腿不良於行

黃一飛自2009年下定決心戒煙後，因新陳代謝改變，體重曾一度失控狂飆近50磅，最高峰直逼 200磅，他的「巨型啤酒肚」經常被圈中好友打趣笑指「懷胎數月」。然而，伴隨體重暴增而來的，是雙腳難以負荷的沉重壓力，黃一飛飽受骨刺問題困擾，導致雙腿不良於行，他曾四出求醫，花費不少，惟至今仍未完全康復，開工期間試過要由4個人抬上5樓。

相關閱讀：83歲黃一飛激罕返港舉步維艱 神秘中年女子手拖手全程攙扶 肚腩如鼓飽受病痛困擾

黃一飛曾多次在訪問中表達對星爺不滿

黃一飛在1979年加入麗的電視，開始其演藝生涯，80年代轉投TVB，曾參與過不少電視和電影的的演出，不過外間對黃一飛的最深刻印象，多年來圍繞他在周星馳電影中的演出，但自《少林足球》後，兩人便沒有再合作。有傳片中被酒瓶扑頭一幕時，因周星馳拍了N次也不滿意而黃一飛差點被砸暈，後來還有指周星馳未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後只稱黃一飛為「喂喂喂」，結果令黃一飛大感不悅，曾多次在訪問中表達對星爺不滿。近年黃一飛已改口風並曾拍片稱：「當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」

黃一飛透露近年雙腳開始老化

不過84歲黃一飛精神當尚算不俗，早前曾返港朋友見：「係呀，估唔到仲在！我以為我都唔在，仲在，不過我就後生啲，我84啫！我都唔知點Keep法，總之Keep到而家84。（平時做啲咩養生？）有呀，瞓覺，瞓覺先好。」黃一飛透露近年雙腳開始老化，出入都要代步車幫手：「老人先老腳，要慢慢行，行多啲都唔掂，不過我買咗部一坐落去就會自己郁嘅代步車，可以周圍去吓。」黃一飛亦有透露目前身體狀況：「而家84仲有幾多？100歲又點啫？冇用㗎，人就梗要拜拜。」生活無憂的黃一飛身上戴有不少巨型玉牌，左手無名指手上比鴿子蛋還要大的翡翠戒指，而且身伴又不時出現女伴：「我個人又肥，腳又不方便，是不是找個人服侍呢？香港找菲傭，我沒地方給她住，老婆年紀又大，服侍不到我，所以基本上我返深圳住，返香港又易。」

相關閱讀：82歲「星爺愛將」黃一飛金錶玉戒貴氣逼人 身上一特徵惹名導非禮 自爆每晚有劇烈運動