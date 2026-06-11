傅寶誼終極素顏曝光獲激讚 親解進化之謎 自嘲「剛動了兩個地方」

傅寶誼（Theresa前名傅穎）近年專注內地發展，早前憑新歌《成年禮》重返香港樂壇。出道多年來，她的外貌不時成為話題，一度被冠以「整容怪」之名，從1.0被寫到5.0，面對「換頭」、「膠臉」等攻擊，她已多次澄清否認。日前傅寶誼公開終極素顏照，獲不少網民讚好。

傅寶誼自信玩自拍

Theresa充滿自信對鏡自拍，公開終極素顏照，見她雖然眉毛偏淡，但皮膚白滑到發光，網民都一致大讚狀態好到不得了，並求保養心得。其實，過去李珊珊就曾為她平反，大讚素顏「堅靚」，甚至拍心口保證：「如果講女性皮膚，肯定係我見過嘅藝人頭三位……我可以寫包單，佢真係真材實料，好正，真係好正。」

傅寶誼自揭「易容術」玄機

回看「進化」之說，Theresa早年曾拍片親解箇中玄機，片名更幽默自嘲：「是的，剛動了兩個地方」，但原來指的是「畫了唇綫、改了眉型」。她解釋，妝容及光線配合可大大改變觀感，更分享獨門「易容術」：「光線是一個很重要的原因，是的我背着光，洗手間光線不足。其次本人山根確實不低，而且化底妝時沒有塗全臉，仔細看視頻的話會發現我塗粉餅時只集中做提亮，完全沒塗鼻影位置，這樣能自然做到修容效果，比較懶的女孩子，不妨試試這個方法，挺省事的。」她強調自己塑造力強，多年來的變化實屬妝容、造型與角度配合，並非外間所指的「換頭」。