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愛回家之三代同糖｜網民倡李家鼎、李泳豪入劇組收視有保證  車婉婉演吳若希媽媽惹質疑  以為李若彤回歸？

影視圈
更新時間：17:39 2026-06-11 HKT
發佈時間：17:39 2026-06-11 HKT

TVB皇牌長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於2026年7月迎來大結局，近日TVB正式宣布，全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》將緊接其後，並於8月首播。新劇將由車婉婉、吳若希，以及近期因綜藝節目《唱錢》而人氣急升的李茵彤擔任主要角色，全新組合令外界翹首以待。

《三代同糖》應重用新演員？

新劇陣容一經公布，網民立即在TVB的官方社交媒體上熱烈討論，評價可謂兩極。有網民對新組合表示充滿期待，認為能為觀眾帶來新鮮感，希望新劇能多加年輕演員的戲份，吸引更多年輕觀眾。不過，亦有網民持保留態度，認為TVB應該給予更多真正的新人機會，例如考慮近年參選的香港小姐。

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車婉婉演吳若希媽媽惹質疑？

在選角方面，其中一個焦點落在車婉婉與吳若希的母女檔組合上。有網民對此表示懷疑：「唔明....車婉婉做吳若希媽媽？」認為車婉婉的年紀似乎與角色設定不太相符。

李家父子加入劇組收視有保證？

此外，創意十足的網民亦紛紛向TVB提供「另類」選角建議。有網民指出，劇名為《三代同糖》，為何沒有邀請糖妹（黃山怡）出演，笑稱「冇糖妹點叫三代同糖」。更有網民建議，TVB應邀請近期話題度極高的李家鼎與李泳豪父子加入，認為憑藉二人的人氣，必定能成為收視保證，極具噱頭。

李茵彤睇錯李若彤

有趣的是，新劇陣容亦引發一場「美麗的誤會」。不少網民乍看之下，將新晉演員李茵彤錯認為「最美小龍女」李若彤，紛紛留言表示「以為有得睇小龍女」，一度空歡喜一場。新劇尚未播出，已成功製造不少話題，足見觀眾對《愛·回家》系列的關注度。

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