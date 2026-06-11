吳家忻風騷認愛潮牌公關拍拖半年 回應豪門夢碎：你又知佢唔係?

吳家忻（Kayan9896）今日（11日）與韓星李洙赫、Marf（邱彥筒）、許恩怡到尖沙咀出席法國高級珠寶品牌新店開幕活動時，對於被最新一期《東周刊》獨家直擊，與潮牌界公關新歡Jerry親密拍拖，吳家忻展現出熱戀中非常風騷一面，直指自己現是愛情事業高峰期。

吳家忻由朋友變戀人

當傳媒恭喜吳家忻拍拖蜜運時，吳家忻即早有準備表示：「多謝各位，放馬過來」，吳家忻笑指自己這次被公開關係。問到事前是否沒有打算公開？吳家忻稱之前沒打算收埋也沒打算公開，其實與對方已拍拖半年，由相識多年朋友，轉變成男女朋友關係。

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問到為何突然會撻着愛火？吳家忻說：「因為他的幽默能配合到我的幽默，而且是很貼心的男友。（被指豪門夢碎，會否因此不開心？）你又知佢唔係豪門，我自己都是豪門，所以是門當戶對。哈哈！」有指吳家忻是靠男友人脈埋G-DRAGON（權志龍）身，才能圓夢與GD合照時，吳家忻帶點不忿地說：「我也識那些人，是靠我自己呢。」

吳家忻吸煙純粹太開心

二人被捕獲拍拖當日，吳家忻展現出極大煙癮一面，頻頻當街扯煙。吳家忻解釋自己秉承着及時行樂及崇尚蔡瀾先生的說法，所有東西都是淺嘗，自己也鍾意品酒，所以久不久會吸兩支煙。問到是否大煙癮之人？吳家忻說：「當日只是太開心，所以食多了兩支煙，加上近日進入角色拍戲這是方法演技，因為戲中要經常吸煙及講粗口。（是否對着男友練習講粗口，因為他不能反抗？）也是。哈哈！」

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至於當日在飯局被捕獲後，雙雙返回吳家忻位於大坑的香閨徹夜纏綿，問到是否已經同居？吳家忻表示不會，只是有些時候過夜，但不會同居，因為自己鍾意一個人住。是否已經見過對方家長？吳家忻說：「本來未向家長交代，現在真的要交代了。（這次拍拖是否向結婚方向進發？）不是。（他聽到會很傷心？）不會，只是朝開心目標和及時行樂，未來的事日後再算。（有小朋友便會結婚？）未必，五年內我也不會有小朋友。」

吳家忻遇前度新歡Marf不尷尬

此外，前男友林家熙的現任女友Marf（邱彥筒）同場，問到會否尷尬？吳家忻表示不會，因為之前曾試過幾次同場，但真的沒有傾偈。吳家忻說：「我不需要尷尬，大家也不需要尷尬，我也不介意與她合照。」

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李洙赫訪港打招呼表現親民

壓軸登場的李洙赫即引來在場粉絲尖叫聲震天，他相當有禮貌地不時向圍觀粉絲揮手打招呼及鞠躬，李洙赫又貼心地說：「多謝大家來臨，希望大家注意安全，我係李洙赫。」

首次以大使身份出席品牌官方活動，對李洙赫來說是特別有意義及開心。工作方面，李洙赫透露剛完成兩部串流平台影視作品的拍攝工作，最近則為一部很強勁的戲試鏡，雖然詳情未能透露，但期望明年能有更加好的作品跟大家見面。離開前，李洙赫還主動向粉絲道謝一直以來的支持。

Marf邱彥筒生日重視儀式感

Marf今日24歲生日，開心自己生日有工作，可以與大家一起慶祝，晚上會與家人和男友林家熙食飯慶祝。Marf表示24歲不大也不少，因為肖馬今年犯太歲，幸好沒有發生麻煩事。Marf透露男友林家熙近日忙碌拍戲及拍劇，自己又要準備為新團歌拍MV，希望明年的生日禮物是旅行慶祝。Marf開心表示，已經收到男友送的生日禮物頸鏈，款式感到無所謂，心意已足夠，只因男友是鋼鐵直男，肯送驚喜已經好開心。不過Marf說：「還要要看看生日蛋糕先，過兩日我哋兩個食飯便知，我很重視儀式感，（給男友幾多分？）90分以上。」

Marf邱彥筒離場吳家忻才現身

Marf透露近日剛剛甩了P牌，揸車仍步步為營，但也開心被男友讚駕駛技術不錯，因為他就是自己的教車師傅。Marf說：「他經常說是自己教得好，教車時他很緊張，也會有少少哦我，令我發現揸車是一種關係危機，因為我駕駛時最怕聽到他說：『等等先！』」因Marf覺得行錯路總有方法返回正確的路，並笑言就好似人生一樣，不怕行冤枉路，加上Marf很享受駕駛中的私人空間。Marf透露COLLAR隊友中最多接載DAY，因為近日較多時間一起排練。

此外，由於事前大會沒有公布男友的前女友吳家忻（kayan9896）會出席活動，當傳媒與Marf訪問完畢離開後，隔了一段時間大會才通知傳媒，吳家忻將會到場接受訪問，所以二人沒有機會合照。