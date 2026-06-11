Anson Lo 6.12出虐心情歌為個唱預熱 7月「KINGDOM」澳門站搞搞新意思

Anson Lo（盧瀚霆）將帶同其極具標誌性的個人演唱會「KINGDOM」，正式登陸澳門倫敦人綜藝館，於7月3日至4日帶來兩場演出《ANSON LO 「KINGDOM」 LIVE TOUR 2026 - MACAO》，門票現於金光票務、大麥網及BOOKYAY公開發售。

Anson Lo半年後戰澳門

去年12月在香港亞洲國際博覽館舉行一連五場《ANSON LO 「KINGDOM」 LIVE 2025》，Anson Lo穿上逾30磅華麗戰衣，負重完成近3小時勁歌熱舞，並以鑲嵌13萬顆水晶的戰衣驚艷全場，當中暖心一幕則是他親手繪製的Q版公仔印在粉色心型紙片上，全場瞬間化作粉紅海；而演繹《不可愛教主》時更感動落淚。尾場他兩度Encore並深深鞠躬答謝神徒。半年後，Anson Lo將「KINGDOM」帶到澳門，他說：「我哋開咗好多次會，了解場地、研究唔同大細嘅舞台後，點樣呈現出一個唔同感覺但一樣咁精采嘅《KINGDOM》畀大家睇。」是次澳門站演出場地倫敦人綜藝館，其劇場式設計打破了傳統大型體育館的疏離感，是目前澳門公認觀演親近感最高的頂級場館之一。

Anson Lo保持新鮮感

場地有別香港舞台外，Anson Lo直言熟悉他的觀眾和神徒都知道，他每次演出都會作出改動，以保持新鮮感。監製細榮早前亦在社交平台透露：「我想盡量還原，有好多諗法，雖然要完全還原香港舞台有難度，而主辦方光尚盡咗最大能力配合。」細榮更表示︰「場show唔係『搬字過紙』，唔單止有新服裝，仲有驚喜！」而與神徒分享、交流的環節，Anson Lo說：「香港站嘅心路歷程分享係好真摯，係一個特別小小、較spiritual（心靈）嘅分享環節，今次喺澳門站嘅確都會同觀眾、神徒去做一啲傾訴環節。」

《最後一個降落傘》虐心登場

值得一提的是，在澳門演唱會前夕，Anson Lo將於後天（6月12日）推出全新虐心情歌《最後一個降落傘》。歌曲由Terry（徐浩）作曲及監製，Wyman（黃偉文）填詞。Anson Lo透露，這次是自己睽違多時再次推出的慘情作品，而歌曲在誕生之初便已充滿淚點：「第一次收到Terry嘅demo嘅時候，其實我一聽就已經好想喊，覺得下一首好悲慘、好悲壯，有一啲似韓劇主題曲嘅感覺。」這首極具感染力的新作，勢必為7月澳門站演出增添更濃烈的情感層次。準備好迎接7月3日及4日，親身感受「KINGDOM」的強烈震懾，倫敦人綜藝館的扇型座位設計，與舞台距離相近，觀眾可以近距離看到教主的一舉手一投足，好好享受演出。