陳自瑤變美女機師自封Captain Yo 親駕小型飛機空中自拍 網民推當《衝上雲霄3》女一

44歲的陳自瑤，一向有「凍齡女神」之稱，近年不僅在演藝事業上屢創佳績，私底下更不斷自我增值。近日她在社交平台上分享了美女機師造型照與影片，宣布成功挑戰駕駛小型飛機，完成了人生清單中的一大夢想。照片中，陳自瑤身穿帥氣的白色機師制服，戴上專業的飛行耳機，英姿颯爽地坐在駕駛艙內，對著鏡頭展露自信又滿足的笑容，並興奮地向粉絲喊話：「Call me Captain Yo！」，字裡行間洋溢著夢想成真的喜悅。

陳自瑤真正駕駛小型飛機

從陳自瑤分享的影片及照片可見，這次的飛行體驗絕非只是擺甫士。在專業教練的陪同指導下，陳自瑤親自手握駕駛桿，從地面準備、跑道滑行到成功起飛，都親身參與其中。當飛機順利升空，翱翔於天際時，陳自瑤難掩內心的激動與享受，不僅專注地感受著飛行，更在空中自拍留念。整個過程對她而言，不僅是完成了一項挑戰，更是一次療癒心靈的旅程。她在帖文中感性地寫道：「親自駕駛飛機飛上天空那種感覺實在太治癒，已經愛上。」

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網民提議TVB開拍《衝上雲霄3》

這次的飛行初體驗，讓陳自瑤感觸良多，她坦言從未想過自己真的有機會親手駕駛飛機，網民狂推TVB開拍《衝上雲霄3》，讓陳自瑤當上女主角。這份勇於嘗試、突破自我的精神，正是她近年來不斷散發魅力的原因。從演戲到主持，再到如今挑戰極限運動，陳自瑤用行動證明，年齡從來不是追夢的阻礙。她充滿正能量地鼓勵大家：「我覺得只要想，只要敢，人生係充滿無限可能！」網民紛紛讚她能跳出舒適圈，勇氣可嘉。

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