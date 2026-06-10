ToNick主音趙善恆與紋身師女友Kylah結婚 親手紋上專屬婚戒 曾跟舊愛譚杏藍陷出軌羅生門

樂隊ToNick主音趙善恆今日（10日）於社交平台，宣布與紋身師女友Kylah Chan拉埋天窗，正式結為夫妻，並上載了多張與愛妻Kylah在美國賭城拉斯維加斯拍攝的甜蜜合照，親證兩人修成正果。照片中的兩人都流露出無比幸福的笑容，趙善恆更深情地寫下「The Futures Looks Pretty Good With You。」（與你在一起的未來看起來很美好）作為愛的宣言，閃瞎一眾網民。這場婚禮當中最別具心思的亮點，是一對新人並沒有選擇傳統的實體結婚戒指，而是極具藝術氣息地以顏料，在雙方無名指上親手紋出獨一無二的「專屬婚戒」，不僅打破傳統框框，更完美契合了Kylah作為紋身師的藝術背景，做法浪漫又特別。

趙善恆與老婆不停甜蜜放閃

自從趙善恆公開認愛Kylah後，兩人便開啟了「放閃模式」，愛得相當癡纏。他們不時分享生活點滴與甜蜜合照，無論是日常出遊還是節日慶祝，都能見到兩人出雙入對的幸福身影。對趙善恆而言，這段感情不僅是愛情的滋潤，更是他人生低谷中的強大後盾。

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趙善恆經歷分手喪父致患抑鬱

趙善恆迎來這份幸福之前，曾與女星譚杏藍有過一段長達十年的愛情長跑。兩人的戀情曾被外界視為圈中的金童玉女，可惜這段感情最終未能開花結果，雙方於2023年正式宣布分手。這場分手風波在當時鬧得沸沸揚揚，趙善恆事後曾坦言，結束這段十年情加上當時經歷父親離世的雙重打擊，令他一度崩潰，甚至患上了抑鬱症。

傳趙善恆出軌譚杏藍好姊妹

趙善恆與譚杏藍分手後，突然傳出當年其實是男方出軌在先，有傳他早於2021年便已經秘密搭上了譚杏藍的昔日好姊妹兼化妝師，也就是現任妻子Kylah。但舊愛譚杏藍火速放低過去，並已於2024年順利出嫁成為幸福人妻，如今趙善恆亦與Kylah修成正果，許下終身承諾，昔日的恩怨是非，終於畫上句號，兩人各自找到了屬於自己的歸宿。

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