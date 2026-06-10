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「翻版唐詩詠」曹思詩美國產女做闊太 晒5卡巨鑽大翻身 曾為舊愛孭630萬巨債眾籌被嘲無腦

影視圈
更新時間：20:00 2026-06-10 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-10 HKT

有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩（CC Cho）去年4月大晒戴在無名指上的5卡水滴型巨型鑽戒，疑似有新戀情兼低調閃婚後，近日又再傳出喜訊，日前曹思詩在IG宣布在美國洛杉磯順利誕下女兒：「My girl first day in this world（我的女兒來到這個世界的第一天）。」

曹思詩替舊愛孭起巨債「緊急眾籌」

曹思詩在2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」奪冠入行，曾簽約TVB做藝人，不過演出都是演閒角，如宮女、妓女及食客等，離巢後加入王晶公司做「晶女郎」，發展亦不大，最後轉行做保險！在2019年更因替舊愛作擔保人而孭起630萬巨債，其後她曾在網上眾籌並公開個人銀行帳號作「緊急眾籌」，被網民嘲笑「無腦」。

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曹思詩今次是到美國洛杉磯分娩

躍升做闊太的曹思詩今次是到美國洛杉磯分娩，兩母女在醫院逗留24小時可獲准出院，她留言大讚醫院服務周到：「美國醫院好好，有駐場攝影師，Day1梗係要影返啲相留念。」另一張照片則由護士從高角度拍攝正在床上的囡囡，曹思詩以英文留言：「這個小傢伙多麼嬌小。」曹思詩去年在IG限時動態貼上一段影片，片中見到她左手的無名指上，戴上一隻水滴型的巨型鑽戒，目測估計有5卡，非常閃爍耀眼。曹思詩曾留言說：「You know me so well !全世界最了解我的男人。」圖下再留言：「So beautiful ! 終於有時間欣賞下。」其後曹思詩再貼上與男友手勾手的倒影相，甜蜜滿瀉，但曹思詩未有透露是閃婚與及男友的身份，

曹思詩演藝路兼感情路非常坎坷

曹思詩不單演藝路不順暢，甚至連感情路非常坎坷，她曾自爆在2019年為拍拖8年的前男友欠下逾千萬債務，甚至每日收到過百個追債來電，無助得曾想自殺。當時遇還因為在網上緊急眾籌，更提供了個人銀行戶口，稱賣樓後會還錢，卻引來網民嘲笑「無腦」。曹思詩用心經營副業，曾與友人合資開泳衣網店，後來性轉行做保險從業員，雖然不被看好，但她仍鼓勵自己：「當初想做保險嗰陣時，10個有9個都唔睇好，講咗一堆負面嘅說話，好彩我堅持自己嘅信念，只係短短5個月時間，我終於可以同睇死我嘅人講聲，多謝你哋！你哋係我嘅推動力，越話我唔得嘅人，我就越要得。」有9個都唔睇好，講咗一堆負面嘅說話，好彩我堅持自己嘅信念，只係短短5個月時間，我終於可以同睇死我嘅人講聲，多謝你哋，你哋係我嘅推動力，越話我唔得嘅人，我就越要得！」

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