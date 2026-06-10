港姐季軍袁文靜嫌香港生活貴？ 飛東京密會富二代 一個原因考慮移居成第二個家

27歲的袁文靜，是2025年港姐季軍，近日她分享了到東京出差兼探望朋友的經歷。影片中，她毫不掩飾對東京的熱愛，更直言因其生活品質與性價比遠勝香港，已認真考慮將東京當作自己的「第二個家」，引發網民熱議。袁文靜在片中透露，這趟旅程約見日本的富二代朋友。甫下機，她便在羽田機場享用壽司，並驚喜地發現機場餐廳的食物不僅水準極高，價格更與市區無異，讓她對日本的第一印象極佳，亦為她接下來的生活體驗定下了愉快的基調。

袁文靜大讚東京食住俱佳

隨後袁文靜詳細分享了她對東京生活環境的觀察，並解釋了為何會有移居的念頭。她坦言：「我真的有認真考慮過，把東京當成第二個家。」她點出東京的最大優勢，在於這裡「好吃、好買、又乾淨，而且性價比比香港高好多。」簡單一句話，道出了她對兩地生活成本與品質的深刻體會。影片中，她入住的酒店位於東京的虎之門地區，她形容該區「非常安靜，樓下不會有特別多遊客，主要都還是上班族」。從繁囂的香港，到寧靜且充滿秩序的東京社區，強烈的對比讓她對日本的好感油然而生。

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袁文靜識朋友要三觀吻合

袁文靜除了分享旅遊見聞，她亦在影片中透露了近年的工作動向與人際交往觀。身為2025年香港小姐季軍，這段選美經歷不僅為她打開了知名度，更為她帶來了廣闊的人脈。她提及，因為「港姐」的緣故，認識了許多朋友。如今她的事業重心，已不僅僅局限於傳統幕前，更積極轉戰數碼媒體領域，她對朋友的選擇標準也反映了其個人價值觀：「這個人要跟我三觀合，並且是一個非常高能量的人」，追求的是能互相啟發、共同進步的關係。

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