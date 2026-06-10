拾荒法師丨何超陳子聰新作入圍富川國際奇幻影展 憶當年為救病危老公失約韓國今終彌補遺憾

由852 Films出品及製作、陳子聰監製，何超、Iman（二蚊）、陳家樂、張文傑主演，彭氏兄弟執導的超自然犯罪驚悚片《拾荒法師》（The Mage），今日宣布獲邀參加韓國富川國際奇幻影展並舉行世界首映，同時發佈30秒宣傳片。導演彭氏兄弟以驚慄及懸疑片見稱，這次與何超及陳子聰成立的852 Films合作，電影獲邀參展，對劇組是強大肯定，而影展對電影更表達出高度重視，除了《拾荒法師》的世界首映外，更加開一場於週末放映。大會同時邀請劇組出席影展開幕禮，何超、陳子聰、Iman及彭氏兄弟將盛裝出席。

何超突破形象演俠女拾荒者

何超在片中突破形象，飾演帶有俠女氣質的拾荒者。對於電影參展，她表示：「對韓國的影展，我總懷著一份歉疚。數年前，我受邀擔任另一個韓國影展的頒獎嘉賓，沒想到就在頒獎禮前夕，突然接到老公（陳子聰）在澳洲病危的消息，只好臨時缺席，連夜趕赴澳洲照顧他。至今，我仍對那次的失約深感抱歉。而這一次，《拾荒法師》獲邀參加韓國富川國際影展，更成為這部電影的國際首映。我不僅能與已重拾健康的陳子聰一同出席，還帶著公司超級新人Iman一起前往。在榮幸之餘，也終於彌補了當年的遺憾。」

陳子聰病癒復工後首部作品

這亦是陳子聰病癒復工後首部作品，他表示：「這是一部supernatural thriller ，把香港傳統的玄幻元素與新派的探案風格結合，希望給觀眾帶來嶄新的感覺，最驚喜的是從這部電影，我們看到一位非常有天份的新演員Iman，他必定成為一位很國際化的演員。」

Iman二蚊首次拍港片便獲影展邀請

Iman首次演出港產片便獲邀參展，他說：「我真的很自豪能夠參與這個項目，尤其是這是我第一次接觸電影演出。我很期待觀眾能看到我的表演，但最讓我興奮的是，能為國際觀眾打開一扇窗，讓他們一窺中國文化、哲學，以及對生命、死亡和來世的看法。作為一個外國人，透過這部電影學習的過程非常迷人，我相信國際觀眾會被深深吸引，並準備好迎接《Mage》宇宙即將到來的更多內容。」

彭氏兄弟重臨富川電影節「不忘初心」

彭氏兄弟表示：「我們兩兄弟多年前已很榮幸到韓國電影展，作品亦屢次得到評委嘉許獲獎！這次又再帶著《拾荒法師》重臨韓國富川電影節，確實有一種創作者『不忘初心』的感覺。」宣傳片中，何超飾演的拾荒者形象鮮明，更由救人者被誤當殺人者，一開首大叫「我冇殺佢呀！我係想去救人呀！」充份表現其演技，加上被水困在床中、施法對敵，以及Iman驚懼的表情等畫面，展現強烈驚慄與懸疑感。

