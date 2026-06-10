港姐冠軍張嘉兒轉行地產經紀 推薦買加拿大樓花 三個入市小貼士網民擔心隨時中伏

2007年港姐冠軍張嘉兒，入行多年星運平平的她，2015年她與金融才俊Nathan結婚，升呢做少奶奶並育有兩名可愛千金。一家四口移居溫哥華後，張嘉兒並沒有停下腳步做全職闊太，反而挑戰自我，成功考牌成為地產經紀。近日她頻頻拍片做地產KOL，最新影片大爆當地的樓花市場，供應量下跌了98%，而她片中透露「有危就有機」，要視乎三大要素，教網民在逆市下執平貨。

張嘉兒拍片教買加拿大樓花

影片中，張嘉兒表示加拿大卑詩省的樓花市場，正經歷超級大洗牌，回想2021年，樓花供應量閒閒地接近6,000個單位，買家排住隊爭崩頭；但去到今年2026年同期，成交量居然斷崖式暴跌近98%，估計得返約124個。面對低迷市況，張嘉兒卻指現時正正是買家入市的時機，原來現在樓花入場門檻勁低，部分項目訂金只需1%，送車位或裝修，政府亦有退稅優惠。

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張嘉兒轉型當地產經紀提供貼士

張嘉兒向有意買樓花人士，提供了三大貼士，第一個貼士：「有冇耐性等？」樓花由爛地一塊到起好，起碼要守三、四年，隨時仲會遇上工程延期。如果趕住結婚生仔或者即買即住，張嘉兒就勸網民都係乖乖地買二手樓。第二個貼士：「諗住揸幾耐？」由於買樓花即係鎖定幾年後的樓價。張嘉兒警告，冇人可以預知未來，到時收樓如果樓市不如預期，會給買家帶來甚大的經濟壓力。

網民指張嘉兒疑有利益衝突

張嘉兒提出最重要一點：「有冇B計劃？」，她指出萬一樓盤延遲交吉，或者個人財務出現狀況，買家就要有後備方案自救。張嘉兒最後總結，如果是合資格的首置客，手頭鬆動有耐性，又打算長線自住，2026年的市況，絕對係千載難逢的靚時機。不過投資置業始終有一定風險，網民紛紛表示還是要自己做決定，而且張嘉兒一味唱好，疑有利益衝突，萬一樓市未來吹淡風，隨時中伏。

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