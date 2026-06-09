《步步驚心》爆紅男星韓棟冇工開？「九阿哥」直播哭訴：沒戲拍幹直播 火速發文揭真相

曾在經典古裝劇《步步驚心》中以「九阿哥」一角打開知名度的內地演員韓棟，近日在內地社交平台瘋傳一段他「哭訴」的影片，內容引發熱議。片中，他看似感傷地「抹淚」，訴說自己最近沒戲拍，因此才做抖音直播，可是流量也不多，讓不少網民心疼，並掀起對中年演員生存現況的討論，話題一度衝出微博熱搜。然而，這段影片其實充滿了玩笑與娛樂效果，韓棟本人也火速發文澄清，強調一切只是被斷章取義的誤會。

韓棟影片瘋傳引發熱議

事件源於韓棟在直播中與粉絲的互動。為製造娛樂效果，他拿起紙巾誇張地假裝拭淚，開玩笑稱因為沒戲拍，只好轉行直播，還提及流量不如預期。然而，這段充滿戲劇性的「表演」片段被單獨截取並在網上迅速傳播，讓許多不明就裡的觀眾信以為真，紛紛表示同情，認為這反映了非一線演員在影視圈的艱辛。不過，也有看過完整直播的粉絲指出，這純粹是韓棟的幽默互動，只是被部份帶話題的帳號過度解讀。

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韓棟高EQ回幽默化解烏龍熱搜

隨著話題持續發酵，韓棟本人迅速在個人微博上做出回應。他以幽默的口吻表示，看到自己登上熱搜時先是激動，細看直接天塌了，並鄭重澄清：「別真信！！！沒哭！！！」。他解釋，直播內容僅是與朋友及粉絲間的輕鬆玩笑，並非真實的情緒崩潰，同時還附上一張自己流淚的表情包自嘲「已老實，求放過」，高EQ的回應方式成功化解了這場烏龍事件，也讓粉絲們鬆了一口氣。

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