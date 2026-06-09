吳卓羲珠海巡唱與任賢齊驚喜合體 領全場唱生日歌送祝福 重溫《披荊斬棘》兄弟情 

吳卓羲《與你繼續同行》巡迴音樂會珠海站日前圓滿落幕。最驚喜是樂壇前輩任賢齊（小齊）專程赴珠海當嘉賓，兩位久未同台藝人攜手獻唱，打造難忘音樂晚會。

任賢齊義氣撐場

吳卓羲跟任賢齊因參加內地綜藝《披荊斬棘》結下深厚緣分，節目內並肩作戰累積滿滿回憶。任賢齊一直對後輩多加提點，吳卓羲視他如兄長。得悉吳卓羲辦巡演，任賢齊毫不猶豫赴珠海撐場，仗義體現深厚交情。

吳卓羲任賢齊合唱經典金曲

當晚二人默契十足，重提《披荊斬棘》備戰點滴，大爆鮮為人知的箇中趣事，場面溫馨又搞笑。吳卓羲公開致謝，坦言欣賞任賢齊處事風格，是自己學習目標。其後二人合唱《我是一隻魚》《對面的女孩看過來》經典金曲，旋律響遍全場，樂迷集體回憶勾起，氣氛熾熱大合唱成為全晚高潮。

適逢六月是任賢齊生日月份，吳卓羲事前保密，突然帶動全場合唱生日歌為小齊哥送祝福，任賢齊大感窩心。

吳卓羲演繹多首個人代表作

吳卓羲續演多首個人代表包括《紅蝴蝶》、《別怪她》等，憑穩健台風同誠意贏得全場掌聲，亦盼望兩位藝人日後再有機會同台合作，為樂迷帶來高水準舞台演出。至此，吳卓羲《與你繼續同行》巡迴音樂會珠海站正式圓滿結束。