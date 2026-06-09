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《Sing Again 4》27歲女星金允雪離世 百日直播竟成忌日 生前最後發文：身體缺乏力氣

影視圈
更新時間：21:00 2026-06-09 HKT
發佈時間：21:00 2026-06-09 HKT

曾出演韓國人氣音樂選秀節目《Sing Again 4》的27歲女歌手金允雪（김윤설）驚傳於6月7日不幸離世，消息一出震驚韓國演藝圈。由於金允雪驟逝後手機與通訊帳號皆處於鎖定狀態，其生前摯友為了不讓她孤單離去，悲痛地代為透過IG向大眾發布死訊。曾與她一同在《Sing Again 4》奮鬥的搖滾樂團「T.A.-COPY」主唱金載國，隨後也心碎晒出兩人合照，哀悼這位昔日並肩作戰的「6號歌手」，直言善良的她已前往天堂。據韓媒報導，金允雪的告別式已於6月9日上午在當地醫院低調完成，家屬對於確切死因保持低調並未公開，而她將長眠於京畿道聖南永生園。

金允雪坦言最近缺乏力氣

更令人痛心的是，金允雪離世當天，正巧是她經營TikTok直播滿100日的紀念日。在前一天，她才在社交平台上寫下「人生最後告白」，坦言自己近期身體極度缺乏力氣，一度糾結是否要如期舉行百日直播，但為了報答一直陪伴她的粉絲，仍不斷告訴自己要打起精神。這段強忍疲憊卻充滿溫暖的留言，竟成為她生前最後的發文。大批歌迷在得知死訊後湧入留言，對於她敬業卻拖著病體的心聲感到萬分不捨與心碎。

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金允雪憑歌藝成名

回顧金允雪的音樂生涯，年僅27歲的她早已在多個歌唱選秀節目中展現非凡的音樂才華。早在2013年，她就憑藉天籟嗓音勇奪Mnet兒童歌唱選秀《Voice Kids》冠軍，實力備受肯定；隨後幾年，她更成為《看見你的聲音7》及《Voice Korea 2020》等知名電視節目的常客。去年，她在《Sing Again 4》舞台上大放異彩並順利晉級第一輪，再次喚醒觀眾對她溫暖好聲音的記憶。如今這位才華洋溢的韓國女歌手驟然殞落，留給無數樂迷與親友無限的惋惜與思念。

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