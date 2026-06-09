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邊佑錫宣布11.22來港舉行粉絲見面會 參與劉在石節目否認有女友

影視圈
更新時間：21:45 2026-06-09 HKT
發佈時間：21:45 2026-06-09 HKT

憑藉韓劇《背著善宰跑》及《21世紀大君夫人》紅遍全亞洲的韓國男星邊佑錫，上月底才來港出席動漫盛事Comic Con，並與fans見面。今日宣布將展開亞洲巡迴粉絲見面會，香港成為尾站。

邊佑錫亞博舉行見面會

邊佑錫今日公布名為「The Secret Library」的亞洲粉絲見面會，地點依次包括首爾、曼谷、橫濱、台北、新加坡、馬尼拉、雅加達及香港，香港站將於11月22日在亞洲博覽館Hall 10舉行，門票售價和公開發售日期等細節則於稍後公布。

邊佑錫提高音量澄清無女友

此外，邊佑錫有份參與的節目《劉在石的民宿法則》已上架，當中客串做民宿廚師的李孝利，在煮食時好奇問邊佑錫有無拍拖，一旁的池睿恩立刻開玩笑說：「就算真的有，也會說沒有吧？」邊佑錫急忙提高音量澄清：「我真的沒有女朋友！」認真的反應令現場的人發笑。

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