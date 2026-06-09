Tyson Yoshi程浚彥捲違約風波惹官非 遭入稟追討64萬 曾被揭為富二代住豪宅搞百萬婚禮

富貴歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近日爆出違約風波而惹官非，事因去年7月舉行《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》演唱會後，原定計劃推出演唱會光碟，豈料Tyson Yoshi被一間製作公司正式入稟區域法院，控告Tyson Yoshi及其名下兩間公司毀約，並追討至少64萬元。今晚（9日）「culturalcapitalasia」及「justkiddinghkltd」的IG發出聲明「澄清有關不實指控」，而有消息指Tyson Yoshi於下星期見記者再回應。

Tyson Yoshi原計畫出藍光碟

原告為Arturistic (International) Limited 控告Tyson Yoshi、宏星娛樂有限公司、Cart Cart Cart Limited，指雙方於去年12月底以電話及通訊軟件達成協議，落實以總價641,100元，為Tyson Yoshi的演唱會設計及製作1,000套藍光CD套裝。

Tyson Yoshi突「縮沙」拒找數

入稟狀指，被告方於今年1月7日確認訂購，但其後因未能如期提供音檔及影片，令出貨期延至3月。原告於2月發出發票，但被告方一直未有付款，更於2月24日突然通知要取消協議，並拒絕收貨。原告最終決定入稟，追討生產、存倉費等共約64萬元損失。

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Tyson Yoshi傳身家逾億

現年31歲的Tyson Yoshi是圈中公認的「富二代」，身家估計逾億元。Tyson Yoshi過往曾曝光與家人同住鴨脷洲市值約6,000萬的豪宅，單位設計在電視節目中曝光。Tyson Yoshi結婚前與另一半進駐中半山市值近7,000萬元的豪宅共築愛巢，有指單位可欣賞維港煙花。

Tyson Yoshi又熱愛名車，據指收藏多部名車與古董跑車。其中一輛綠色古董保時捷（Porsche 964），曾因貪玩將車身的貼紙改成英文粗口，成為一時熱話。Tyson Yoshi去年成為人夫，與拍拖多時的Christy到意大利，在莊園內舉辦一連三日的奢華婚禮，據悉更豪氣包辦親友的機票及住宿，又返港補擺中式婚宴。有指Tyson Yoshi的婚禮豪擲200萬元，而1.8卡的求婚鑽戒，價值約46萬元。

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Tyson Yoshi捐百萬家電賑災

去年大埔宏福苑發生五級大火，Tyson Yoshi曾與太太聯同合作夥伴，捐出價值100萬元的家電及傢俬，協助災民度過難關。但當時有災民表示未能取得心水電器，痛罵Tyson Yoshi「呃人」，鬧出「情緒勒索」風波。

「culturalcapitalasia」及「justkiddinghkltd」今晚（9日）在IG發出聲明內容如下：

嚴正聲明

有關媒體報導指原告人向本公司提出訴訟一事及相關報導，本公司特此作出以下嚴正聲明，以澄清有關不實指控：

一、本公司從未與此項目設計公司簽署任何形式之報價單或合約，在沒有簽署合約的基礎下，絕不存在任何違約行為。

二、相關生產行為屬原告人自身之商業決定。

報導中所指之產品生產、印製及備貨等行為，純屬原告人在未獲得本公司正式授權、確認或簽署合約的情況下，所作出之自身商業決定。本公司對該批貨品及相關費用恕不承擔任何責任。

三、保留法律追究權利。

鑑於本案現已進入司法程序，本公司已委託法律團隊跟進及處理。本公司絕不承認報導中所提及之任何不實指控或原告人之申索，並保留對任何損害本公司商譽、或與事實不符之言論及行為追究法律責任的權利。

特此聲明。

Just Kidding Limited

Cartcartcart Limited

A Plus Music Company Limited

案件編號：DCCJ2920/2026