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張紋嘉男友手機被Hack令家人被騙錢 自爆曾患容貌焦慮 好驚見細紋會對比10年前舊照

影視圈
更新時間：18:48 2026-06-09 HKT
發佈時間：18:50 2026-06-09 HKT

前Hotcha成員張紋嘉（Crystal）今日以真實用家身份出席美容公司宣傳活動，她即場分享美容心得，獲司儀強尼大讚她美艷如昔，令她開心不已之餘，更令她清楚扮靚的重要性，她透露之前曾試過出現容貌焦慮症，因為年紀開始大，見到面上出現幼紋會很驚，會對照自己10年前的相片，也想到自己入行快將20年。問到男友林子傑可有跟他一起接受美容療程？她笑指，不願意花時間去美容院，寧可自行在家敷面膜，但她也覺得男友需要到美容院做療程。

Crystal尋找手機被Hack原因。
Crystal尋找手機被Hack原因。
組合HotCha成員張惠雅(Regen)、黎美言(Winkie)、張紋嘉(Crystal)當年青春無敵。
組合HotCha成員張惠雅(Regen)、黎美言(Winkie)、張紋嘉(Crystal)當年青春無敵。
Hotcha成員左起張紋嘉（Crystal）、黎美言（Winkie）與張惠雅（Regen），2007年出道，2014年不歡而散。
Hotcha成員左起張紋嘉（Crystal）、黎美言（Winkie）與張惠雅（Regen），2007年出道，2014年不歡而散。

張紋嘉代男友發緊急聲明

提到Crystal昨天突然在IG Story代男友發布緊急聲明：「Ronald WhatsApp is hacked，佢冇需要人幫佢過錢！！！」Crystal 指出，男友手機程式被黑客入侵，連累家人被騙財，她說：「昨日我收到他訊息要求幫手過數五位數字，當時都覺得奇怪，因為他正忙於為電影宣傳而沒有時間拿手機，當發現他手機被黑客入侵，已經來不及通知親友，有家人損失金錢，真的感到氣餒和無奈。」被問到男友會否因為使用手機應用程式而導致被黑客入侵？她表示：「不會，我們正在追尋黑客入侵來源，並已經報警求助。」

張紋嘉正創作小型舞台劇

另外，Crystal稱，今年初為樂隊The Hertz擔任MV導演後，自始她對幕後創作產生了興趣，現正努力創作自編自演的小型舞台劇，希望可以跟舞台劇前輩邵美君和朱柏謙合作從中偷師。
 

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