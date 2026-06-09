姚樂怡豪宅內部罕曝光！巨廳可容納30人聚會 落地玻璃園林景 寬敞廚房設備齊全

52歲的姚樂怡自2012年與商人老公吳俊匡結婚後，誕下女兒便淡出幕前，成功轉型為公關及經理人，生活幸福美滿。姚樂怡近年活躍於社交平台，不時分享親子日常，最近又化身「美女廚神」，上載多段下廚影片，意外令家中寬敞的廚房曝光。

姚樂怡製作港式小吃

在影片中，姚樂怡為女兒製作港式傳統小吃「砵仔糕」及「珍珠奶茶」，姚樂怡展現廚藝外，其身後的廚房設計，可見空間感十足。廚房以簡約的灰白色系為主調，看起來時尚又明亮。

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姚樂怡家居走簡約風格

廚房設備齊全，擁有多個廚櫃和長長的料理檯面，即使擺放食材及用具，仍有大量活動空間。抽油煙機和爐具均為嵌入式設計，整體感覺非常整潔。姚樂怡將雪櫃放在廚房外，見到窗邊擺有書枱及電子鋼琴，同樣挑選純白色，將家具與家裡裝潢用上同一色調，令整體感覺光潔明亮。

姚樂怡一頭粉紅色短髮，素顏上陣，皮膚狀態極佳，完全不似年過半百。影片中見到姚樂怡熟練地混合食材，可見成為人母後廚藝日益精進，更對女兒的口味瞭若指掌。當女兒品嚐製成品時，做出誇張的美味表情，又豎起大拇指，可見非常滿足。

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姚樂怡巨廳可容納30人

姚樂怡早年曾公開家中環境，巨型客廳目測可容納30人聚會，整體走簡約設計風格，地板及牆身用上白色雲石，而落地玻璃見到戶外園林景觀。至於廚房外的飯廳，有連轉盤的大圓枱，旁邊備有雙門雪櫃、嵌入式焗爐、微波爐，設備齊全。

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