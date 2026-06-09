著名詞曲創作人Talay Riley遭刺殺 終年35歲 曾為Britney Spears、Dua Lipa操刀創作

格林美得獎著名詞曲創作人Talay Riley，於本月5日在倫敦遭人持刀刺殺，終年35歲。其家人在社交網發表聲明，對其離世深感悲痛，指Talay除了是才華橫溢的格林美獎得主及多白金銷量藝人外，私下亦以幽默感、慷慨精神及獨特個性深受摯友愛戴。

弟弟Michael 對哥哥離世感心碎

同樣身為詞曲作家的弟弟Michael Orabiyi徹底心碎，在社交網分享與哥哥的多張合照，再寫道：「我的心都碎了！這一切就像一場噩夢。「謝謝你的一切，兄弟，願你在天堂安息，直到我們再次相見。」他更透露就在哥哥遇刺離世的前一日，兄弟才剛通過電話，並談及未來、夢想，如今哥哥卻突然驟逝。歌手Stormzy、Kehlani、Ella Mai等留言悼念。

Talay 送院前已告不治

據倫敦警察廳發表的聲明，Talay Riley（本名Mark "Yinka" Orabiyi）於當地時間上午約9時，被人發現倒卧於一處住宅的花園內，身中多處刀傷，送院前已告不治。同一事件中另有一名二十多歲男子同樣身中多刀，傷勢一度嚴重，但當局稱其傷情並不危及性命。案發地點位於倫敦東區Silvertown一帶，警方其後正式確認死者身份。警方就案件拘捕3名疑犯，其中一人獲准以保釋候查，另外兩人則在不採取進一步行動的情況下獲釋。倫敦警察廳總督察Joanna Yorke除了公開向家屬致哀，也公開呼籲案發當天清晨曾在該地區出入、或目擊可疑人事物的民眾主動與警方聯繫，並提供相關的監視器影像。

Talay曾為多名國際巨星寫歌

Talay生前憑出色的詞曲創作享譽樂壇，曾為Britney Spears、Dua Lipa、Usher、Nick Jonas及Khalid等國際巨星操刀創作。他憑藉為歌手H.E.R.創作神曲《Lights On》，獲得格林美獎。他自己演唱的單曲《Make You Mine》也曾打入英國暢銷榜。