「跳高女神」楊文蔚北海道森林結婚 穿低胸露背婚紗出嫁 與牙醫老公深情熱吻

「跳高女神」楊文蔚與相戀13年的初戀男友孔軍凱結婚，昨日（8日）在社交平台發布了多張婚禮照片，原來他們已遠赴日本北海道，在一個宛如仙境的森林中，舉行了夢幻婚禮。在親友的見證下，身穿純白婚紗的楊文蔚，與老公孔軍凱緩步登場。從照片中可見，當老公宣讀誓詞時，楊文蔚難掩內心激動，感動到當場哭了出來，充滿著幸福的淚水。整個結婚儀式充滿了真摯的情感，無論是交換戒指的莊重一刻，還是禮成後兩人燦爛的笑容，每一個畫面都定格了他們最真實、最快樂的模樣。

楊文蔚穿低胸婚紗仙氣滿瀉

楊文蔚在結婚當天，身穿一襲設計極簡潔，卻高雅的白色低胸婚紗，流暢的線條完美勾勒出她作為運動員的健美身段，典雅的露背剪裁設計，讓整體造型在莊重之中，透出一絲現代感。楊文蔚披上透光頭紗，手捧潔白的花球，沒有過多繁複的飾物，反而更能突顯她脫俗的美貌與自信。 二人在完成拋花球的環節後，在田野的小路上，深深的熱吻，畫面浪漫又感動。

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楊文蔚與初戀老公於體院邂逅

楊文蔚與孔軍凱早在體育學院求學時期便已相識，孔軍凱曾代表香港出戰亞洲青少年錦標賽及世界青少年錦標賽的乒乓球好手，退役後奮發向上，現已成為一名專業牙醫，可謂文武雙全。從青澀的校園戀愛，到攜手走過13個年頭，兩人一直互相扶持，共同成長。在婚禮前數天，他們還分享了在北海道冰天雪地中拍攝的婚紗照，楊文蔚甜蜜地寫道：「多謝Daryl完成我First Love嘅幻想，嗰日我哋凍到無哂知覺，但我哋又多咗個冰雪嘅回憶。」如今這段由初戀走向一生的愛情，終於在眾人的祝福下，迎來了最完美的結局。

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