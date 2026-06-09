鐵拳教育｜劇情懶人包、演員陣容及5大必看亮點 金武烈、李星民以暴制暴痛快伸張正義

鐵拳教育｜改編自同名人氣網漫的全新韓劇已於Netflix正式上架，由金武烈與視帝李星民等實力派陣容領銜主演。故事講述執法單位「教權保護局」以極端手段深入校園解決失控欺凌，大快人心的痛快情節引發廣泛熱議！下文為您精心整理鐵拳教育即睇分集劇情、演員角色及5大必看亮點！

全劇背景設立在一個教育體制逐漸崩壞的假想世界觀。校園欺凌頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預，傳統的教育機制已難以運作。政府為此成立「教權保護局」作為非常規執法單位，並以「非常手段解決非常問題」為運作核心，專門處理失控的校園案件。

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《鐵拳教育》在Netflix播出。

羅華振（金武烈 飾）

教權保護局督察羅華振曾於韓國陸軍特戰司令部特任隊擔任上尉。退役後，羅華振負責在問題學校的第一線執行任務，擁有冷靜俐落的行動風格。

金武烈飾演羅華振。

崔康石（李星民 飾）

教育部長崔康石是創立教權保護局的關鍵人物。

李星民飾演崔康石。

任含琳（秦基周 飾）

教權保護局督察任含琳曾於韓國陸軍特戰司令部特任隊擔任預備役中士。任含琳是羅華振的學妹，具有頂尖的格鬥實力。

秦基周飾演任含琳。

奉靳代（表志勳 飾）

教權保護局事務官奉靳代於韓國科學技術院提前畢業，天生機智且擅長收集與打探情報。

表志勳飾演奉靳代。

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被同學欺凌的朴大錫跳樓後，一班富家子弟仍毫不收斂，繼續欺凌其他同學。羅華振突然現身，以暴制暴教訓欺凌者，令在場學生一片震驚，他更宣稱教權保護局有權對學生進行鐵拳教育。羅華振隨後親自擔任朴大錫生前班別的班主任，校長則向他強調班內的劉俊亨父親有名有權，是下屆總統的有力競爭者，兩人隨即正面對着幹。

羅華振身體力行教訓劉俊亨，令對方最終屈服在恐懼中。羅華振更親自進行「家訪」，不顧國會議員劉光弼的威脅，強行將他的兒子帶回學校做清潔。羅華振亦在過程中安慰被欺凌的庚閔。

其後，劉光弼闖入崔康石的辦公室，企圖以崔康石的政治生涯作威脅要求收手。次日，崔康石果斷曝光劉光弼的醜聞作為「回禮」，失去靠山的劉俊亨隨即反過來成為被欺凌的對象。情緒失控的劉俊亨企圖放火燒死同學，及時被羅華振制止。在羅華振親手扔下打火機的極度恐懼下，劉俊亨最終認錯，所有曾欺凌過朴大錫的學生亦全數被捕。

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1. 校園以暴制暴 設定創新

縱觀近年的韓劇，以暴制暴這類復仇型的劇情並不罕見，例如《非法正義》和《模範的士》等以私刑伸張正義的題材均備受觀眾追捧。不過，《鐵拳教育》將舞台搬到校園，實行「以暴制暴」，帶來極大的反差感，以戲劇方式引發大眾思考現實中難以解決的教育衝突，極具看點！

劇情圍繞校園暴力。

2. 改編自超人氣網絡漫畫

《鐵拳教育》改編自由韓國漫畫家蔡溶宅與韓嘉藍聯手創作的人氣網絡漫畫。自2020年開始連載以來，該作人氣一直高企，收益突破23億韓元，更榮登YLAB公司銷售額榜首，本身已累積大量忠實書迷，是次影視化自然備受矚目。

3. 演員與角色契合度極高

雖然《鐵拳教育》的主演陣容並非一線流量明星，但與角色的契合度極高。劇中包含大量精彩的動作場面，男主角金武烈曾獲國防部頒發「西海守護者徽章」，身手不凡；而視帝李星民的加盟更為劇集質素提供了信心保證；秦基周在劇中乾脆利落的格鬥身手，亦可見其下了不少苦功。

《鐵拳教育》的演員適配度高。

4. 幕後金牌團隊打造

本劇由執導過《少年法庭》的洪鍾燦導演掌舵，並由《精神病房也會迎來清晨》的編劇團隊李楠圭、金多喜及文鍾浩共同執筆。劇中案件均有現實原型參考，例如第1集講述國會議員之子在校內凌虐同學，校方因畏懼權勢選擇包庇，導致朴大錫墜樓身亡。情節精準對應了2023年震驚韓國社會的「鄭淳信兒子欺凌案」，令觀眾觀看時更具共鳴。

劇情參考真人真事。

5. 實力派綠葉宋英奎遺作

在第1集中飾演惡霸父親劉光弼的實力派綠葉演員宋英奎，不幸於2025年8月因醉駕離世，本劇亦成為其遺作。他將傲慢權貴的嘴臉演繹得淋漓盡致，面對兒子害出人命仍毫無悔意，甚至企圖動用國家權力遮掩真相，最終惡行曝光、狼狽入獄的下場令人唏噓。

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