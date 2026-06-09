Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吳文忻離世丨曾痛訴流膿如與屍眠歎死神接近 彭秀慧辦「生前追思會」伴摯友笑對生死

影視圈
更新時間：13:31 2026-06-09 HKT
發佈時間：13:31 2026-06-09 HKT

吳文忻今日（9日）傳來噩耗，在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻的家人和好朋友今早分別在吳文忻的FB和IG公布死訊，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧，稍後再公佈後事安排。

吳文忻曾舉辦了一場「生前追思會」

吳文忻乳癌復發後，以樂觀態度為生命奮鬥，可惜病情持續惡化，今年3月為自己舉辦了一場「生前追思會」，當時與導演彭秀慧聯同一眾好友在酒店為她舉行了這場聚會。會場布置溫馨，沒有半點離愁別緒，當時吳文忻與好友談笑風生，坦然面對生死，彭秀慧曾寫道：「動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂。」吳文忻留言感謝好友們：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！」

相關閱讀：吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響

 

 

吳文忻今年由第三期惡化至第四期，吳文忻曾表示因為病情反覆令她心身俱疲，甚至一度覺得與死神很接近：「未試過情緖咁差，直頭日日爆喊，因為胸部位置狀況好差，不時流膿，好酸餿，好臭，又要日日包住，我晚晚好似同條屍一齊瞓咁。」身心飽受煎熬的吳文忻慶幸身邊好友的支持，特別點名感謝由6歲開始認識的「老Best」導演彭秀慧，每天通電話關心，令她在最低潮時感到無比窩心。其後好姊妹特別為吳文忻籌辦了一場別具意義的「生前追思會」，讓她克服對死亡的恐懼。彭秀慧曾在IG分享多張「生前追思會」相片，相中看到房間佈置滿載溫馨，放滿心型氣球及寫著「Friendship Forever」。眾人手挽手擁抱，擺出不同甫士打卡，更細看當年兒時的照片，彭秀慧曾寫道：「多久沒有隨隨便便圍在一起看看照片 ，說說舊事，微笑大笑一起笑這麼簡單 ，這麽快樂。我想 ，可以引以為傲的應該是發黃相簿內的臉孔，今天還在身邊我在妳在 ，大家在。動機很簡單，希望你快樂，回報就是，大家都很快樂 Friendship Forever。」吳文忻亦有回覆：「謝謝你們的每一份愛，真的很感恩！很有力量！I love u all!」

後來彭秀慧再貼出與吳文忻頭貼頭的合照：「無辦法啦，6歲開始同你玩，點都係你最老嘅朋友，再老啲囉，驚你呀！」 她還配上雷同二友《讓時間變慢》的歌詞《讓時間變慢》為好友打氣：「幸福若有限時 盡情地吃喝 可不可以 血管擠逼也不管了 這刻開心才是最緊要…願我們與憂慮都失散 不去煩 明天的重擔 幾許風雨都不談 捉住這秒浪漫 讓時間都變緩慢…」吳文忻亦曾在接受訪問時提到，非常感激好友們的安排並豁達地表示：「能將死亡攞出嚟講，反而仲好，代表你克服咗死亡嘅恐懼， 呢場聚會好似係一個能量滿滿嘅加油站，令我重新振作面對接下來挑戰。」

相關閱讀：吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女

最Hit
吳文忻離世丨乳癌復發擴散至腦部 胸部傷口流膿發臭身心坍塌 曾花盡積蓄中泰深三地醫病
01:19
吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 前夫陳劍陵承諾照顧兩幼女
影視圈
3小時前
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
21小時前
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
吳家忻秘戀公關Jerry 《東周刊》獨家直擊癡纏回家 靠男友人脈埋GD身 大煙癮一面曝光
即時娛樂
6小時前
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
尋到寶｜英男田間挖出1,700年古羅馬黃金戒指 一舉還清房貸改寫人生
即時國際
2026-06-08 13:41 HKT
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
本灣水產荃灣店結業！開業約6年主打海鮮「即買即煮」 全港僅餘2分店 網民分析結業原因
飲食
23小時前
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
張家輝紅館後台爆笑片流出 狂摸張學友：實實淨淨 獲陳奕迅評為實力派歌手 劉德華爆「秘密」
影視圈
14小時前
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
行李標籤點撕先最輕鬆？機場地勤親授拆除秘技 網民大讚實用：我係唔識嗰一群！
旅遊
3小時前
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
籃球教練翁金驊涉普通襲擊被捕 獲准保釋候查 7月再向警方報到
突發
6小時前
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
01:19
吳文忻離世丨乳癌擴散腦部傷口流膿身心坍塌 最後身影抱病睇草蜢獲蔡一傑擁抱成絕響
影視圈
2小時前