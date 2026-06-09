吳文忻今早睡夢中安詳離世終年51歲 結束勇敢抗癌路 丈夫承諾照顧兩幼女

吳文忻於兩年前公開乳癌復發後，一直以樂觀的態度積極抗癌，之前她多度往返香港大學深圳醫院接受檢查及治療，期間卻發現感染肺炎及發現左胸腔出現積水，要暫停化療並留院治理，原定計劃復活節回港陪女兒，也因此而告吹。

吳文忻在醫院睡夢中安詳離世

今日（9日）傳來噩耗，吳文忻於今早在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。吳文忻的家人和好朋友今早分別在吳文忻的FB和IG公布死訊，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧，稍後再公佈後事安排。全文如下：

致所有關心吳文忻的朋友：



我們懷著悲痛和不捨的心情告訴大家，阿Nat 已於今早在醫院睡夢中安詳離世。Natalie 是在星期日晚入院，在最後的日子家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個囡囡也有和媽媽道別，亦有神父為她傅油，我們相信她是帶著祝福和愛，安心離開，回到天父的懷抱。



在這條抗癌的路上，文忻一直堅強勇敢，在有限的時間下做了很多自己也沒有想過的事，實現了不少夢想，同時她的正能量也感染了不少同路人一起面對疾病，用積極的態度面對生命的挑戰。



感謝所有曾經幫忙和支持過她的各方好友。這段時間一直有不少好友和傳媒關心她的狀況，抱歉她在虛弱的情況下沒有能力一一回覆，也可能遺漏了一些好友沒有趕及作最後通知。稍後我們會公佈她的後事安排。兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。



懇請大家給予家人空間和寧靜，處理一切事務，面對這艱難的時刻。



Nat Nat永遠是我們的叻叻，我們以她為榮。



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