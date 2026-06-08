Teller約齊ZPOT到蘭桂坊睇世界盃 Jacky Fan自爆患流感身形清減不少

盛智文博士、王偉俊（Teller）與范卓賢（Jacky Fan）今日（8日）於蘭桂坊出席世界盃狂歡盛會發佈會，準備在一連六周世界盃賽事期間將蘭桂坊變成「街頭球場」！Teller與Jacky Fan在會上演唱世界盃直播節目主題曲《全民開波》及經典足球動畫主題曲《黃金入球》，再次融合二人歌聲與Beatbox技巧，掀起粉絲及現場球迷熾熱氣氛。

Jacky怕肥不敢飲酒

Teller與Jacky Fan受訪時透露打算約齊ZPOT一眾同屆好兄弟到蘭桂坊觀賞球賽，Teller雖然偶爾會到酒吧睇波，但蘭桂坊則從未試過、期待感受熱鬧氣氛，並笑指自己酒量不甚好：「微醺我可以嘅，飲一兩杯就夠，唔可以飲太多酒因為要保持健身、肌肉會消退！」Jacky則表示怕肥所以不敢飲酒，但現場所見身形明顯清減不少，卻原來因為患病：「感染咗一種流感病毒，睇醫生嘅時候竟然話『你個病冇藥醫』嚇死我！係要靠自己免疫系統慢慢好返，已經好咗九成。」表示過去兩周內間歇性發燒三四日，但仍幽默地笑指：「我有試下度高，但發現冇高到，只係病到瘦咗。」

Jacky有興趣演戲

早前Jacky Fan推出新歌《三尖八角》邀請於《夜王》憑葵芳一角爆紅的蔡蕙琪（Kay）飾演MV女主角，二人更有感情線幾乎上演吻戲，Jacky怕醜地笑指：「係導演安排食檸檬冇錫到，首歌內容都冇咁完滿。」並謙虛地感謝網民稱讚演技，對於連經理人花姐都覺得有進步，Jacky透露有興趣演戲但尚未實質安排試鏡：「未有計劃，睇下有冇導演有戲睇中我。（目標拍電影？）都想拍公司嘅電視劇。」至於下一首新歌，Jacky表示將會在曲風上迎來重大突破，雖然主題仍為慘情歌但音樂上既熟悉又具挑戰性。Teller早前已透露下半年推出最貼近自己個性的新歌，日前與馬俊怡（Rose Ma）為首的限定女團N5同框，請女團翻唱自己新歌《溺愛》效果甚佳，但未有具體合作打算，目前仍有一段同類短片即將推出，笑言會把握女團試行五年的時限實現合作。